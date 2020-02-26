: Denizli ablasını ziyarete gitmişti, merdivenden düşüp öldü

26.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:53

Ablasını ziyarete gitmişti, merdivenden düşüp öldü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, ziyaret için gittiği ablasının müstakil evinin dış kapı merdivenden düşen 68 yaşındaki Ali Özkan öldü. Merkezefendi ilçesinde yaşayan emekli işçi Ali Özkan, Göveçlik Mahallesi 231 Sokak'ta yaşayan ablası Alime Akman'ı (70) ziyarete gitti. Özkan, evin dış kapısındaki merdiven basamaklarını çıkarken dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, başını beton zemine çarpan Özkan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Acı haberi duyan Özkan'ın yakınları, olay yerine akın etti. Bazı yakınları, Özkan'ın cenazesine uzaktan bakarak gözyaşı döktü. Savcının incelemesinin ardından Özkan'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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