Denizli 3.9 büyüklüğünde deprem
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Denizli 3.9 büyüklüğünde deprem

Denizli 3.9 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'de merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Denizli'de merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, saat 12.42'de merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan depremde herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi.

(Eren Elyesa Polat/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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