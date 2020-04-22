DENİZLİ 23 Nisan öncesi ücretsiz Türk bayrağı dağıttı
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23 Nisan, Denizli, Güncel, Haber

DENİZLİ 23 Nisan öncesi ücretsiz Türk bayrağı dağıttı

23 Nisan öncesi ücretsiz Türk bayrağı dağıttıDENİZLİ'de 13 yıldır bayrak üretimi yapan 38 yaşındaki Halil Dedecengiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi işyerinde ücretsiz olarak 1200 Türk bayrağı dağıttı.

22.04.2020 19:09 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:12
DENİZLİ 23 Nisan öncesi ücretsiz Türk bayrağı dağıttı

23 Nisan öncesi ücretsiz Türk bayrağı dağıttı

DENİZLİ'de 13 yıldır bayrak üretimi yapan 38 yaşındaki Halil Dedecengiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi işyerinde ücretsiz olarak 1200 Türk bayrağı dağıttı. Dedecengiz, "Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı olacağı için 23 Nisan evlerde kutlanacak. Herkesin evinde, balkonunda Türk bayrağı olsun istedim" dedi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan, bayrak imalatı yapan Halil Dedecengiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi ücretsiz Türk bayrağı dağıtmaya karar verdi. Kararını sosyal medya hesabından duyuran Dedecengiz, işyerine gelen vatandaşlara eni 50, boyu ise 75 santimetre olan bayrakları hediye etti.

'HERKESİN EVİNDE, BALKONUNDA TÜRK BAYRAĞI OLSUN İSTEDİM'

Vatandaşların bayraklara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Dedecengiz, "1000 adet dağıtmayı planlıyordum. Talep oldukça yoğun oldu. Sabahtan bu yana 1200 Türk bayrağı dağıttım. Normalde tanesini 5 liraya satıyordum. Bayrak üretimi bizim işimiz. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı olacağı için 23 Nisan evlerde kutlanacak. Ben herkesin evinde, balkonunda Türk bayrağı olsun istedim" diye konuştu.

VATANDAŞLAR MEMNUN KALDI

Bayrak almak için işyerine gelen yürüme engelli Mehmet Ali Yiğit, "Güzel bir uygulama olmuş. Çocuklarım için bir adet ücretsiz bayrak aldım. Bu konudaki duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Bahadır Demiralan ise, "Sosyal medyadan görüp geldim ve iki bayrak aldım. Çocuklarımız 23 Nisan'ı evlerinde kutlayacak. Bayraklarla evlerimizi süsleyecekler. Bu bayramı da bu seferlik böyle kutlayacağız? diye konuştu.

DENİZLİ 23 Nisan öncesi ücretsiz Türk bayrağı dağıttı

Kaynak: DHA

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