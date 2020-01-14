: Denizli-2020, denizli yılı ilan edildi

14.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:33

2020, Denizli Yılı ilan edildi

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, '2020 Denizli Yılı' projesini resmi olarak ilan etti. Şehrin plaka kodu olan '20'nin yan yana geldiği 2020 yılında ilin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri bir kez daha ulusal ve uluslararası gündeme taşınarak, şehrin ekonomisine katkı sağlanacak.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda Başkan Zolan'ın, 2020'nin Denizli yılı olması hakkında meclise verdiği önergesi görüşüldü. Önerge, mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Zolan, ilin turizm, tarım ve sanayi anlamında zengin ve tarihi derinlikleri olan bir şehir olduğunu, Denizli'nin plaka kodu olan 20'nin 2020'de yan yana geldiğini ifade ederek, kendilerinin ve tüm Denizli kamuoyunun bu senenin Denizli yılı olması noktasında yoğun bir talebi bulunduğunu söyledi. Desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Zolan, Denizli'miz zaten tanınan bir şehir ama daha iyi bilinmesi ve değişik alanlarda tanıtımı noktasında birlikte gayret edeceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızla, bakanlarımızla, valiliğimizle, tüm belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, derneklerimizle, Denizli sevdası olan ve Denizli ortak paydasında buluşmak isteyen herkesle bir araya gelip şehrimizin bu güzelliklerini ülkemize ve tüm dünyaya anlatacağız dedi. Açıklamasını sürdüren Zolan, 2020 yılını güzel bir şekilde hissetmek, şehrimizi etkili bir şekilde tanıtmak ve bundan hem ekonomik hem de tanıtım anlamında artıyla çıkmak istiyoruz. Denizli Yılı logosunu vatandaşlarımız internet aracılığı ile belirleyecek diye konuştu.

Kaynak: DHA

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