Denizli, 19 Mayıs coşkusunu Büyükşehir ile yaşadı
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Denizli, 19 Mayıs coşkusunu Büyükşehir ile yaşadı

Denizli, 19 Mayıs coşkusunu Büyükşehir ile yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm kenti sardı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm kenti sardı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Bayramı Tırı ve mobil araçlarıyla bayram coşkusunu vatandaşların evine taşıdı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladığı program vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Bayramı tırı ve mobil ekiplerle bayram coşkusunu vatandaşların evine taşıdı. 19 Mayıs Bayramı tırı ve bayraklarla süslenen Büyükşehir Belediyesi araçları, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nden (EGS) kortej oluşturup marşlar çalarak yola çıktı. Cadde, meydan ve sokaklarda Türk bayrakları eşliğinde Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu'nu gören vatandaşlar büyük sürpriz yaşadı.

Bayram coşkusu evlere taşındı

19 Mayıs Bayramı tırını selamlayan Başkan Zolan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir kez daha aynı coşku ve gururla kutladıklarını söyledi. Bayram coşkusunu pandemi nedeniyle buruk yaşadıklarını belirten Başkan Zolan, bu şekilde bir nebze de olsun bayram coşkusunu vatandaşların evine taşımak istediklerini ifade etti. Başkan Zolan, "Tüm hemşehrilerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu güzel vatanın hürriyeti uğruna kanını döken tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi. - DENİZLİ

Denizli, 19 Mayıs coşkusunu Büyükşehir ile yaşadı
Denizli, 19 Mayıs coşkusunu Büyükşehir ile yaşadı
Denizli, 19 Mayıs coşkusunu Büyükşehir ile yaşadı
Denizli, 19 Mayıs coşkusunu Büyükşehir ile yaşadı
Denizli, 19 Mayıs coşkusunu Büyükşehir ile yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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