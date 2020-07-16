Denizli 15 Temmuz destanını andı
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Denizli 15 Temmuz destanını andı

DENİZLİ'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıldönümü 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda törenle anıldı.

Denizli 15 Temmuz destanını andı
16.07.2020 00:17 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:20

DENİZLİ'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıldönümü 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda törenle anıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tören düzenledi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yapılan törene, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Piyade Albay Bilal Öztürk, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Avni Örki ve çeşitli sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı. Törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma, Büyükşehir Belediyesi binasına kurulan dev ekrandan alanda toplanan vatandaşlara canlı olarak aktarıldı. 

VALİ ATİK: 15 TEMMUZ KAHRAMANLIK GECESİ OLARAK ANILACAKTIR'Denizli Valisi Ali Fuat Atik, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Atik, 15 Temmuz gecesi Denizli'de yaşananları izledikten sonra Denizli halkıyla bir kez daha gurur duyduğunu belirtti. Türk milletinin 15 Temmuz'da destan yazdığını ifade eden Vali Atik, "15 Temmuz bizim tarihimizde bir kara leke olarak bir ihanet gecesi olarak anılacaktır. Aynı zamanda da vatanını seven milletini seven insanlarımız için de kahramanlık gecesi olarak anılacaktır. Ama Türk milleti o gece yapılan ihaneti içimizde yetiştirdiğimiz ihanet şebekesini de asla ve asla unutmayacak ve ileriki günlerde daha tetikte daha hazır bir şekilde ileriye bakacaktır" dedi.BAŞKAN ZOLAN: ALLAH'IM BİZLERE O KARANLIK GECEYİ BİR DAHA YAŞATMASINDenizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise Türk milletinin 4 yıl önce bayrağına ve vatanına sahip çıkmasının kelimelerle ifade edilemeyeceğini söyledi. Başkan Zolan, "Allah'ım bizlere o karanlık geceyi bir daha yaşatmasın. Onu yaşamamak için de uyanık ve dikkatli olmamız, birlik ve beraberliğimizi her zaman korumamız lazım. Farklılıklarımız olabilir ama birliğimiz daim olmalı. 15 Temmuz 2016 gecesi 251 şehidimiz, 2 binin üzerinde gazimiz var. Allah'ım şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize uzun, sağlıklı ömür versin. Ülkemiz bugüne kadar bir çok şehit verdi. Bu ülkenin bedelini geçmişte ecdadımız ödedi. Bugün emanet bizde. Milletin emaneti, ecdadımızın emaneti bizde. Bu emaneti son nefesimize kadar ileri götürmek bizim görevimiz ve gelecek nesillere sapasağlam teslim edinceye kadar Allah'ım bu emaneti yere düşürtmesin. İnşallah yarınımız bugünümüzden daha güzel olsun." dedi.SANCAK KOŞUSU YAPILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 4'üncü yıl dönümünde, tüm ülkede olduğu gibi Denizli'de de Sancak Koşusu düzenlendi. Etkinlik öncesi koşunun yapılacağı güzergah trafiğe kapatıldı. Açıkhava Tiyatrosu önünden saat 22.00'de başlayan koşuda, sporcular 100'er metre arayla konumlandırıldı. Bayrağı aldıktan sonra 100 metre koşan sporcular sırayla birbirlerine sancağı teslim etti. 25 milli sporcunun yer aldığı koşuda, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na bayrağı son ulaştıran sporcu, burada Denizli Sancağını Vali Ali Fuat Atik'e takdim etti. Koşunun tamamlanmasının ardından Vali Atik, sporcuları tebrik etti. Genç sporculara Vali Atik ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan ve diğer protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi. 


Kaynak: DHA

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