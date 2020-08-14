DENİZLİ 12 kilo 800 gram afyon sakızı ele geçirildi 12 kilo 800 gram afyon sakızı ele geçirildiDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, polisin bir tekstil atölyesine düzenlediği operasyonda eroinin hammaddesi olan 12 kilo 800 gram afyon sakızı ele geçirildi.

12 kilo 800 gram afyon sakızı ele geçirildi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, polisin bir tekstil atölyesine düzenlediği operasyonda eroinin hammaddesi olan 12 kilo 800 gram afyon sakızı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Saraylar Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından polis, dün tekstil atölyesine operasyon yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda yapılan aramalarda kova içinde toplam 12 kilo 800 gram Afyon sakızı ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. Eroinin hammaddesi olan Afyon sakızlarına el konulurken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA