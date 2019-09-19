Denizli 12 aracın karıştığı zincirleme kaza kameraya yansıdı

19.09.2019 17:00

12 aracın karıştığı zincirleme kaza kameraya yansıdı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, dün (çarşamba) saat 00.30 sıralarında, Değirmenönü Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Sevil Y. idaresindeki 20 ABH 633 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce park halindeki araçlara ardından önünde seyir halinde olan Senem A. yönetimindeki 20 AB 630 plakalı cipe çarptı. Toplam 12 aracın zarar gördüğü kazada sürücüler Sevil Y. ve Senem A. yaralandı. Yaralılar, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: DHA