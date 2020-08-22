Denizlerin korkulu rüyası Bodrum'u istila etmeye başladı
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Denizlerin korkulu rüyası Bodrum'u istila etmeye başladı

- Denizlerin korkulu rüyası Bodrum'u istila etmeye başladı Yılda 2 milyon yumurta bırakıyor, Onu gören balıklar yönünü değiştiriyor Okyanusların ve denizlerin korkulu rüyası olan aslan balıkları Bodrum sularını istila etmeye başladı.

22.08.2020 12:55 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:00

- Denizlerin korkulu rüyası Bodrum'u istila etmeye başladı

Yılda 2 milyon yumurta bırakıyor, Onu gören balıklar yönünü değiştiriyor

MUĞLA - Okyanusların ve denizlerin korkulu rüyası olan aslan balıkları Bodrum sularını istila etmeye başladı. Dalgıçlar tarafından çekilen ürpertici görüntülerde çok sayıda aslan balığı görüntülendi.

Bodrum açıklarında zaman zaman görülen aslan balığı bu sefer sürü şeklinde görüntülendi. Hint okyanusu, Büyük okyanus ve Pasifik okyanusunda deniz canlıları yok eden aslan balıklarının Süveyş Kanalı'ndan üzerinden göç ederek Akdeniz ve Ege Denizi'ne gelmeye başladığı belirtildi. Özellikle Bodrum'u istila etmeye başlayan aslan balıkları, sulardaki canlıları dikenleriyle öldürdüğü ve insanlara da ciddi zararlar vermesiyle tanınıyor. Ege denizinde aralıklarla görülen aslan balığı Bodrum'un Karaada açıklarında dalış yapan iş insanı Bülent Pamuk tarafından görüntülendi.

Aslan balığından başka canlı yoktu

Karaada açıklarındaki Pınarim-1 batığı ve Dakota-47 uçak batığında dalış yapan Pamuk, çevresinde gördüğü yüzlerce aslan balıkları karşısında şok oldu. Batıkların etrafını istila eden Aslan balığının bulunduğu bölgede hiçbir canlının olmadığını söyledi. 5 yıldır Akdeniz ve Ege Denizi'nde dalış yapan Pamuk daha önce yaptığı dalışlarda aynı bölgede çok sayıda balık olduğunu söyleyerek "Orfoz sinarit, Ahtapot, Lagos" gibi deniz canlılarının dalış yaptığı bölgede hiç görmediğini batığın çok uzaklarında ise çok az sayıda balık gözlemlediğini söyledi.

Bir balık 2 milyon yumurta

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş yaptığı açıklamada aslan balıklarının yılda 2 milyon yumurta bıraktıklarını belirterek "Bu balıklar 12,5 santigrat dereceye kadar düşük su sıcaklığına adapte olabiliyorlar. Tercihen 17,5-28 santigrat da yaşamlarını sürdürmekteler. Daha çok kayalık bölgelerde bulunurlar. Beslenme alışkanlıkları avcı tür özelliği gösterip, küçük balıklar, omurgasızlar ve kabuklular ile beslenirler. 17-20 cm arasında, takriben 2 yaşında üreme yaşına gelirler. Yılda iki milyona yakın yumurta bırakabilirler. Kendilerini tüketen bir tür olmadığı şimdiye kadarki çalışmalarda ortaya çıkmıştır" dedi.

Aslan balığı sokmalarına karşı uyarı

Aslan Balığı sokması talihsizliği yaşayabilecek kişilere önerilerde bulunan Ateş "Yara bölgesinde herhangi bir diken ya da yabancı cisim var ise hemen uzaklaştırılmaları, derhal yara bölgesi 40 derece suya batırılıp 30-90 dakika bekletilmelidir. Bu uygulama zehrin etkisini kaybetmesini sağlıyor. En kısa sürede bir sağlık kurumuna başvurulmaları. Ağrıyı tetikleyen en önemli etmenlerden birisi dokuda gelişen ödem olduğundan yaralanan bölge yukarı kaldırılmalıdır. Bu şekilde ödemin ağrısı hafifletilebilir" dedi.

Denizlerin korkulu rüyası Bodrum'u istila etmeye başladı

Kaynak: İHA

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