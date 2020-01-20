Denizlerin "Fatih"i Samsun'da
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Denizlerin "Fatih"i Samsun'da

TCG Fatih (F-242) adlı savaş gemisi Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Samsun'a geldi.

20.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 20.01.2020 10:03
Denizlerin

TCG (F-242) adlı savaş gemisi Uyum Harekatı kapsamında 'a geldi.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Fatih (F-242) Savaş Gemisi Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında 20-23 Ocak tarihlerinde Samsun'da bulunacak. Sabah saatlerinde Samsun'a gelerek limana demir atan savaş gemisi 20 Ocak Pazartesi günü 13.30-17.00 saatlerinde, 21 Ocak Salı günü öğleden önce 09.00-12.00 ve öğlenden sonra 13.30-17.00 saatlerinde, 22 Ocak Çarşamba günü 10.00-12.00 ve 13.30-17.00 saat aralıklarında 3 gün halkın ziyaretine açık olacak.


Deniz Kuvveleri Komutanlığının en önemli fırkateynlerden olan gemi 115.5 metre uzunluk ve 14.2 metre genişliğe sahip. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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