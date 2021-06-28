Denizlerimizdeki Mikroplastikler ve Deniz Çöpleri Üniversitemiz Tarafından Araştırılacak

T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 yıllarında Karadeniz, Marmara Denizi, Eğe Denizi ve Akdeniz'de kıyı ve nehir geçiş sularında dağılım gösteren mikroplastikler ile deniz çöpleri Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler...

T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 yıllarında Karadeniz, Marmara Denizi, Eğe Denizi ve Akdeniz'de kıyı ve nehir geçiş sularında dağılım gösteren mikroplastikler ile deniz çöpleri Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan ve ekibinden oluşan Mikroplastik Araştırma Grubu tarafından araştırılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün sahibi olduğu "Yerüstü Sularında Mikroplastikler, Etkileri ve Kontrol Yöntemleri Projesi" TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından yürütülmektedir.

İki yıl sürecek proje kapsamında Üniversitemiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol dolayısıyla mikroplastik analizleri Üniversitemiz Mikroplastik Araştırma Grubu tarafından gerçekleştirecektir. Projede ayrıca, mikroplastikleri etkilerinin ortaya konulması ile kontrol yöntemlerinin geliştirilmesine dair stratejilerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra, çöpler, mikroplastikler ve mikroplastiklerin üzerine adsorbe olan kimyasallar da dikkate alınarak sucul ekosistem üzerindeki etkileri de araştırılacaktır.

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Kaynak: Habermetre