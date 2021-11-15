Denizlerimizde (Batı Karadeniz ve Marmara'da) Fırtına Bekleniyor! - Haberler
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Denizlerimizde (Batı Karadeniz ve Marmara'da) Fırtına Bekleniyor!

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Denizlerimizde (Batı Karadeniz ve Marmara'da) Fırtına Bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın, 16. 11. 2021 Salı günü 06. 00 ile 23. 59 saatleri arasında Batı Karadeniz ve Marmara'da etkisini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA, BALIKESİR (Habermetre) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın, 16. 11. 2021 Salı günü 06. 00 ile 23. 59 saatleri arasında Batı Karadeniz ve Marmara'da etkisini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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