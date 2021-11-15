Denizlerimizde (Batı Karadeniz ve Marmara'da) Fırtına Bekleniyor!

MARMARA, BALIKESİR (Habermetre) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın, 16. 11. 2021 Salı günü 06. 00 ile 23. 59 saatleri arasında Batı Karadeniz ve Marmara'da etkisini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

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