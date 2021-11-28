Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı (28.11.2021 - 30.11.2021)

Tarih: 28 Kasım 2021 Saat: 18: 00 Uyarı No: 480-1 Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı Ege Denizinde Fırtına Bekleniyor! Rüzgarın Kuzey Ege'de bugün (28. 11. 2021 Pazar) akşam saatlerinden itibaren, Güney Ege'de yarın (29. 11. 2021 Pazartesi) ilk saatlerden itibaren 6 ila 8 bofor kuvvetine (50-75 km/sa) ulaşarak lodos fırtınası şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Salı (30. 11. 2021) günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor. Başlama-Bitiş Zamanı: 28. 11. 2021 18: 00 - 30. 11. 2021 12: 00 Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi

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