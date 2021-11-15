Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı (15-17/11/2021)

Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı Kuzey ve Orta Ege'de Fırtına Bekleniyor! Rüzgarın, bugün ( Pazartesi ) akşam saatlerinden sonra Kuzey Ege etkisini artırarak kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50 ) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Çarşamba sabah etkisini kaybedeceği bekleniyor. Başlama - Bitiş Zamanı 15. 11. 2021 22: 00 - 17. 11. 2021 09: 00 TSİ Oluşması Muhtemel Riskler Ulaşımda Aksamalar Rüzgar Hızı Sınıflandırması Kuvvetli Rüzgar 10, 8-17, 1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat Fırtına 17, 2-20, 7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat Kuvvetli Fırtına 20, 8-24, 4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat Tam Fırtına 24, 5-28, 4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet