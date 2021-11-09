Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı

Habermetre - Haberler | Toplum
Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı

Denizlere Ait Meteorolojik UyarıDoğu Akdeniz Bölgesinde Fırtına BekleniyorBeklenen Hadise: FırtınaBeklendiği Yer: Doğu Akdeniz'de rüzgarın Çarşamba günü(10. 11.

Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı

Doğu Akdeniz Bölgesinde Fırtına Bekleniyor

Beklenen Hadise: Fırtına

Beklendiği Yer: Doğu Akdeniz'de rüzgarın Çarşamba günü(10. 11. 2021) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, yer yer kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50/75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın Perşembe günü (11. 11. 2021) günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Başlama-Bitiş Zamanı: 10. 11. 2021 06: 00-11. 11. 2021 12: 00

Hadisenin Şiddeti: Fırtına

Meydana gelebilecek olumsuzluklar: Ulaşımda Aksamalar

Uyarı Yapan Merkez: Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü-ADANA Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi

Rüzgar Hızı Sınıflandırması

Kuvvetli Rüzgar: 10, 8-17, 1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat Fırtına: 17, 2-20, 7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat Kuvvetli Fırtına: 20, 8-24, 4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat Tam Fırtına: 24, 5-28, 4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title