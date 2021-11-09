Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı
Denizlere Ait Meteorolojik UyarıDoğu Akdeniz Bölgesinde Fırtına BekleniyorBeklenen Hadise: FırtınaBeklendiği Yer: Doğu Akdeniz'de rüzgarın Çarşamba günü(10. 11.
Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı
Doğu Akdeniz Bölgesinde Fırtına Bekleniyor
Beklenen Hadise: Fırtına
Beklendiği Yer: Doğu Akdeniz'de rüzgarın Çarşamba günü(10. 11. 2021) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, yer yer kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50/75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın Perşembe günü (11. 11. 2021) günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Başlama-Bitiş Zamanı: 10. 11. 2021 06: 00-11. 11. 2021 12: 00
Hadisenin Şiddeti: Fırtına
Meydana gelebilecek olumsuzluklar: Ulaşımda Aksamalar
Uyarı Yapan Merkez: Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü-ADANA Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi
Rüzgar Hızı Sınıflandırması
Kuvvetli Rüzgar: 10, 8-17, 1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat Fırtına: 17, 2-20, 7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat Kuvvetli Fırtına: 20, 8-24, 4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat Tam Fırtına: 24, 5-28, 4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat