Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı(09-11.11.2021)

Kuzey ve Orta Ege'de Fırtına Bekleniyor! Kuzey ve Orta Ege'de rüzgarın bugün (09. 11. 2021 Salı ) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın perşembe (11. 11. 2021) günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başlama - Bitiş Zamanı 09. 11. 2021 21: 00 - 11. 11. 2021 12: 00 TSİ Oluşması Muhtemel Riskler Ulaşımda Aksamalar Rüzgar Hızı Sınıflandırması Kuvvetli Rüzgar 10, 8-17, 1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat Fırtına 17, 2-20, 7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat Kuvvetli Fırtına 20, 8-24, 4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat Tam Fırtına 24, 5-28, 4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi

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