Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı (03.12.2021-04.12.2021)

Tarih: 03 Aralık 2021 Saat: 12: 00 Uyarı No: 490-1 Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı Ege Denizi'nin Kuzeyinde Fırtına Bekleniyor! Rüzgarın bugün (03. 12. 2021 Cuma) akşam saatlerinden sonra, Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, zamanla güneybatıdan etkisini arttırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; öğle saatlerinde kuzeyi ile zamanla genelinde etkisini kaybedeceği bekleniyor. Başlama-Bitiş Zamanı: 03. 12. 2021 23: 00 - 04. 12. 2021 15: 00 Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi

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