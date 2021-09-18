Denizlerdeki balık bolluğu Tekirdağ'da tezgahlarda çeşitliliği arttırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizlerdeki balık bolluğu Tekirdağ'da tezgahlarda çeşitliliği arttırdı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Denizlerde yaşanan balık bolluğu dolayısıyla Tekirdağ'da tezgahlardaki çeşitlilik yüz güldürüyor.

Denizlerde yaşanan balık bolluğu dolayısıyla Tekirdağ'da tezgahlardaki çeşitlilik yüz güldürüyor.

Tezgahlar, balıkçıların ağlarına bol miktarda takılan palamut, hamsi, istavrit, sardalya ve levrek ile çeşitlendi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balık çeşidin artmasının balıkçıları sevindirdiğini söyledi.

Havanın serinlemeye başlamasıyla çeşidin arttığını belirten Pehlivanoğlu, "Bu yıl sezon başında istavrit oldu. Sonra palamut çıkmaya başladı. Şimdi hamsi, istavrit, sardalya ve levrek tezgahları süslüyor. Balık çeşidinin bol olması balıkçıyı da vatandaşı da sevindiriyor. İnşallah balık çeşidinin ve bolluğun olduğu bir sezon geçiririz. Havaların daha da soğumasıyla balık olacaktır diye bekliyoruz. İnşallah bu yıl balıkçılarımız bereketli bir sezon geçirir. Geçen av sezonunda müsilaj nedeniyle mağdur olan balıkçılarımız bu sene güzel avcılık yapmak istiyor." diye konuştu.

Balıkçı Hasan Erol ise sezon başına göre tezgahlarda hareketlilik yaşandığını dile getirdi.

Erol, hava sıcaklığının düşmeye başlamasının balık çeşitlerini artırdığına işaret ederek, "Sezon sakin başlamıştı. Havaların düzelmesi ve palamudun ağlara takılmaya başlamasıyla sevindik. Palamuttan sonra hamsi, istavrit, sardalya da tezgahlarda yerini almaya başladı. Herkesin damak tadına, bütçesine uygun balığı tezgahlarda bulmak mümkün. İnşallah havaların biraz daha soğumasıyla balık çeşidi de artacaktır." ifadelerini kullandı.

Denizlerdeki balık bolluğu Tekirdağ'da tezgahlarda çeşitliliği arttırdı

Denizlerdeki balık bolluğu Tekirdağ'da tezgahlarda çeşitliliği arttırdı

Denizlerdeki balık bolluğu Tekirdağ'da tezgahlarda çeşitliliği arttırdı

Denizlerdeki balık bolluğu Tekirdağ'da tezgahlarda çeşitliliği arttırdı
AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
80'li yılları anımsatan görüntüler! Çorlu'da vatandaşlar su almak için uzun kuyruklar oluşturdu

80'li yılları anımsatan görüntüler! Çorlu'da vatandaşlar su almak için uzun kuyruklar oluşturdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin Serenay Sarıkaya Göksel
Spor Devlet Bahçeli Rıza Çalımbay Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Cengiz Ergün Rüya Tabirleri Göksel Şans Oyunları Fuat Oktay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Denizlerdeki balık bolluğu Tekirdağ'da tezgahlarda çeşitliliği arttırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 13:29:19. #1.11#