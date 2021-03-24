Denizlerde kofana bolluğu...Ağırlığı 12 kiloya kadar çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizlerde kofana bolluğu...Ağırlığı 12 kiloya kadar çıktı

24.03.2021 12:54 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:20

Denizlerde kofana bolluğu...Ağırlığı 12 kiloya kadar çıktı Denizlerdeki Kofana Balığı Bolluğu tezgah fiyatlarına yansıdı Son zamanlarda denize avlanmaya çıkan balıkçıların ağlarına taklan Kofana Balığı ağırlıkları 12 kiloya kadar çıkmasıyla şaşırttı.

Denizlerde kofana bolluğu...Ağırlığı 12 kiloya kadar çıktı

Denizlerdeki Kofana Balığı Bolluğu tezgah fiyatlarına yansıdı

İSTANBUL - Son zamanlarda denize avlanmaya çıkan balıkçıların ağlarına taklan Kofana Balığı ağırlıkları 12 kiloya kadar çıkmasıyla şaşırttı. Kofana Balığı bolluğu tezgah fiyatlarına da yansıdı.

Türkiye karasularında yaklaşık 10 yıldır nadiren görülen Kofana Balığı, bu yıl 3'üncü kez sürü halinde denizlerde görüldü. Geçtiğimiz yıl kilogram fiyatı tezgahlarda 200 ile 250 lira arasında satılan Kofana Balığı bu yıl bollukla beraber 80 liraya düştü. Kofana'nın ağırlığı ise 7 kilodan ile 12 kiloya kadar çıktı.

Konuyla ilgili konuşan Beylikdüzü'ndeki Balıkçı Kenan Balcı, 3'ncü kez denizlerde Kofana akını olduğunu ifade ederek, "80 liraya kadar düştü kofana balığı kilo fiyatı. Kılçıksız kemiksiz balık Kofana. Kofana demek denizlerde bereket demek. Bir kofana binlerce adet yumurta yapıyor. İnşallah ümitliyim önümüzdeki günlerde daha çok olacak. Kilosu 250 - 300 liraydı şimdi bugün 80 liraya düştü. Bu bolluk devam ederse çok düşeceğini tahmin ediyorum. 10 sene önceden bu yana sürüler halinde ilk kez bu sene çıkıyor. 3 defadır sürü halinde halka ulaştı Kofana. Zengin balığıydı şimdi orta hallilerin balığı oldu. İnşallah garibanın balığı da olur. Balıkçı camiası olarak çok mutluyuz" dedi.

"7 kilodan 12 kiloya kadar balığımız var"

10 sene önce Kofana Balığı'nın kilosunun 2 buçuk 3 kilo arasında değiştiğini kaydeden Balcı, "10 sene sonra büyüdü geldi Kofana bir tanesi 7 kilodan 12 kiloya kadar balıklarımız var sanki balina balığı gibi oldu" diye konuştu.

Denizlerde kofana bolluğu...Ağırlığı 12 kiloya kadar çıktı
Denizlerde kofana bolluğu...Ağırlığı 12 kiloya kadar çıktı
Denizlerde kofana bolluğu...Ağırlığı 12 kiloya kadar çıktı
Denizlerde kofana bolluğu...Ağırlığı 12 kiloya kadar çıktı
Denizlerde kofana bolluğu...Ağırlığı 12 kiloya kadar çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç
Spor Burak Yılmaz Bülent Uygun Aykut Kocaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlerde kofana bolluğu...Ağırlığı 12 kiloya kadar çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 13:26:53. #1.16#
title