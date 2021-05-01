Denizlerde kaçak ağ operasyonu

Bartın'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Denetim Ekibi koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda yasak dönem olmasına karşın denizlere atılan 70 adet kalkan ağı ele geçirildi.

Bartın'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Denetim Ekibi koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda yasak dönem olmasına karşın denizlere atılan 70 adet kalkan ağı ele geçirildi. Denizden çıkarılan ağlara takılı olan 50 kalkan balığı ise yeniden denize bırakıldı.

Bartın'da yasak dönemde kaçak kalkan balığı avcılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli ve Sahil Güvenlik Denetim Ekibi koordinasyonunda Büyükkızılkum ile Güzelcehisar plajları arasında yapılan çalışmada 70 adet kalkan ağı denizden çıkarıldı.

Ağlara takılı olan toplam 150 kg ağırlığındaki 50 adet kalkan balığı ise yeniden denize bırakıldı.

Yasak dönemde kalkan avı için denize atılan ağlara el konulurken çıkarılan denetimlerin sürdürüleceği bildirildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı