Denizlerde Fırtına Bekleniyor

Meteorolojiden yapılan açıklamada Batı Karadeniz'in batısında öğlen saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz'in batısında yarın (18.12.2018) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Çarşamba günü (19.12.2018) ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Batı Karadeniz'de Çarşamba günü (19.12.2018) son saatlerde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor. Marmara'da yarın (18.12.2018) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Marmara'da Çarşamba günü (19.12.2018) akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de yarın (18.12.2018) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına bekleniyor. Kuvvetli fırtınanın Kuzey Ege'de Çarşamba günü (19.12.2018) akşam saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de yarın (18.12.2018) öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Batı Akdeniz'de aynı gün (18.12.2018) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA