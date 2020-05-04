Denizlerde biyoçeşitlilik ve balık miktarı artacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Denizlerde biyoçeşitlilik ve balık miktarı artacak

04.05.2020 09:13 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:18

Denizlerde biyoçeşitlilik ve balık miktarı artacakKaradeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.

Denizlerde biyoçeşitlilik ve balık miktarı artacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ertuğ Düzgüneş, koronavirüs salgını kapsamında, kıyı ve olta balıkçılığının yasaklanmasıyla, denizlerindeki balık sayısının artarak, çeşitleneceğini söyledi. Balıkların yumurtlama dönemi olan mayıs ve haziran aylarını sessiz geçirmeleriyle, üreme imkanlarının artıracağını savunan uzmanlar, bu artışın ise gelecek av sezonuna olumlu yansıyacağı öngörüsünde bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler ve uygulamaya konulan kısıtlamalar bazı alanlarda olumlu gelişmelere neden oluyor. Kıyı ve olta balıkçılığının yasaklanmasıyla av baskısının azaldığı denizlerindeki balık sayısının artarak çeşitleneceği ön görülüyor. Uzmanlar, balıkların yumurtlama dönemi olan mayıs ve haziran aylarını sessiz geçirmeleriyle, üreme imkanlarını artıracağını belirterek, bu artışın ise gelecek av sezonuna olumlu yansıyacağını söyledi.

'YASAKLAR, DENİZDEKİ BALIKLAR İÇİN AVANTAJ'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ertuğ Düzgüneş, son yıllarda denizlerde balık stoklarının azaldığını belirterek, salgın kararlarıyla gelecek yıl denizlerde balık miktarının zenginleşeceğine dikkat çekti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kıyı ile olta balıkçılığının geçici süreyle yasaklanmasının, yumurtlama dönemine giren balıkların çoğalmasını olumlu etkileyeceğini söyleyen Prof. Dr. Düzgüneş, "Bu yokluk zamanında denizdeki balık stokları lehine bir önlem alabilmek adına küçük balıkçılığın da yasaklanması bence önemli bir karar. Bu sosyal anlamdaki yasaklar denizdeki balıklar açısından bir avantajdır. Çünkü büyüme, üreme ve stoka katılma şansı bulacaklar. Milyonlarca olta balıkçısı binlerce kilometre uzunluğunda uzatma ağları, milyonlarca olta ve paraketalarla avcılığa devam ederken avcılığın durdurulması, bunlara hedef olan balıkların refahını sağlayacaktır. Denizde kalacak, doğal fonksiyonlarını yerine getirecekler, başka balıklara yem olacaklar. Onları ortamdan çekerseniz onlardan beslenen türlere de zarar veriyorsunuz. Ne kadar çok balığı yumurtlayacak şekilde denizde bırakırsak stoka o kadar çok katılım olacaktır. Bu senenin yavrusu seneye daha büyük olacak ve stoka katılacak. İlerde onlar da yavru verecekler. Geometrik bir artış söz konusu" dedi.

'KIYI BALIKÇILARI EKONOMİK OLARAK DESTEKLENMELİ'

Kıyı ve olta balıkçılığına getirilen yasakların uzatılması ve her yıl balıkların üreme döneminde uygulanmasının Karadeniz'e gelen balık türlerini kurtaracağını aktaran Prof. Dr. Düzgüneş, "Besin zincirinin en altındaki kesimi ne kadar rahatlatırsak, üsttekiler de o denli rahat eder. Biyoçeşitlilik artar, her bir türün denizdeki miktarı artar, bunların geri dönüşü yine balıkçının kendisine olacaktır. Ufak tefek destekler ve akılcı planlamalarla bu yasaklar uzatılabilir. Sadece sokağa çıkma yasağının uygulandığı günler için bahsetmiyorum ama Haziran'ın 15'ine kadar bu yasakların sürdürülmesinde akılcı tedbirlerle önemli yararlar var" diye konuştu.

'DOĞAYA KABAHAT BULMAYALIM'

Yeni av sezonunda balık stoklarında artış beklenirken, kıyı balıkçılığıyla geçimini sağlayan balıkçılar da bu süreçte kendilerine destek verilmesini istiyor. Kıyı balıkçılığı yapan Köksal Yılmaz, denizlerde balık miktarının azalmasının insan etkisi nedeniyle olduğunu söyleyerek, "Doğaya kabahat bulmayalım. Doğa döngüsünü yapıyor, doğayı yönetenler bizleriz. Denize katı atıkları balık mı atıyor veya dolguyu balık mı yapıyor? Ben kıyı balıkçısıyım ama karşı geldiğim tek şey var ve devlet bunu yapabilirse güzel bir şeye imza atar. 1 Haziran ve 15 Temmuz arasında kıyı balıkçılığına destekleme yapılarak, balıkçılığın tamamen yasaklanmasını istiyorum. Kıyı balıkçısı olarak kendimi örnek veriyorum, doğumhanelere bomba atıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Denizlerde biyoçeşitlilik ve balık miktarı artacak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak Haberler
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak
Kabine, normalleşmeyi ve sınavları konuşacak; 20 yaş altına ise Erdoğan'dan izin yok Haberler
Kabine, normalleşmeyi ve sınavları konuşacak; 20 yaş altına ise Erdoğan'dan izin yok
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak Haberler
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör...
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu Haberler
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı Haberler
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi
Yavaş'ın başlattığı kampanya örnek oldu, Gaziantep Valiliği zimem defterlerini kapattı
Yavaş'ın başlattığı kampanya örnek oldu, Gaziantep Valiliği zimem defterlerini kapattı
Son Dakika: 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Yılmaz Erdoğan, karantinada dizi çekmeye başlıyor
Yılmaz Erdoğan, karantinada dizi çekmeye başlıyor
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' ilan etti
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etti
Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi
Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi
Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için 'korona takip uygulamasının' denemesine başlanıyor
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için "korona takip uygulamasının" denemesine...
Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı yüzünden aç kalan kedileri ciğerle beslediler
Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı yüzünden aç kalan kedileri ciğerle beslediler
Dünya genelinde koronavirüs salgınından iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgınından iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını...
Tır ile çarpışan kamyonda sıkışan sürücü, hayatını kaybetti
Tır ile çarpışan kamyonda sıkışan sürücü, hayatını kaybetti
Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları
Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor
Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanları adına bestelenen şarkıyı Twitter'dan paylaştı
Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanları adına bestelenen şarkıyı Twitter'dan paylaştı
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Can Bartu Ersun Yanal Burak Yılmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Samsun Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Denizlerde biyoçeşitlilik ve balık miktarı artacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 09:19:13. #1.14#
title