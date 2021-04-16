Denizlerde av yasağının başlamasının ardından Trabzon'da somon ve alabalık rağbet görüyor

Trabzon'da, denizlerdeki av sezonunun sona ermesinin ardından balıkçı tezgahlarını istavrit, mezgit, somon, alabalık ve çupra süslüyor.

Trabzon'da, denizlerdeki av sezonunun sona ermesinin ardından balıkçı tezgahlarını istavrit, mezgit, somon, alabalık ve çupra süslüyor.

Denizlerde 1 Eylül 2020'de başlayan av sezonu, 15 Nisan 2021 itibarıyla sona erdi.

Av sezonunun sonuna gelinmesiyle teknelerini barınaklara çekerek bakıma alan Trabzon'daki balıkçılar tarafından yasak saatine kadar avlanan balıklar, tezgahlardaki yerini aldı.

Ortahisar ilçesi Moloz mevkiindeki balıkçıların tezgahlarında istavrit, mezgit, somon, alabalık, çupra, uskumru, kalkan ve levrek gibi çeşitler bulunuyor.

Uzun bir aranın ardından hamsinin yer almadığı tezgahlarda alabalığın kilogramı 20-25 liradan, somonun kilogramı 35-40 liradan, levreğin kilogramı 50-60 liradan, uskumrunun kilogramı 15-20 liradan, mezgitin kilogramı 10-20 liradan, istavritin kilogramı 20 liradan, çupranın kilogramı 40 liradan satılıyor.

Balıkçı Mehmet Can Örsaloğlu, AA muhabirine, istedikleri gibi bir sezon geçiremediklerini söyledi.

Örsaloğlu, "Avlanma yasağı da dün başladı. Şu anda istavrit, mezgit, barbun, kalkan tezgahlarda. Bunlar, bir süre daha tezgahları süslemeye devam eder. Şu an rağbet gören somon ve alabalık. Çupra ve levrek biraz pahalı. İnsanlar deniz balıklarına yönelmek istiyor ama fiyatlar biraz yüksek. O yüzden somon ve alabalığa yöneliyorlar." diye konuştu.

Önceki yılların aksine Ramazan ayı dolayısıyla satışlarda bir artış yaşanmadığını belirten Örsaloğlu, "Ramazan'ın 3 gününü geride bıraktık. İstenilen verim yok. Zaten bu sene işlerimiz istediğimiz gibi gitmedi. Birinci aydan itibaren balıkçılık düşüşteydi. Pandeminin de yüksek payı var." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay