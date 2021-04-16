Denizlerde av yasağının başlamasının ardından Trabzon'da somon ve alabalık rağbet görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizlerde av yasağının başlamasının ardından Trabzon'da somon ve alabalık rağbet görüyor

Denizlerde av yasağının başlamasının ardından Trabzon'da somon ve alabalık rağbet görüyor
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Ekonomi

Trabzon'da, denizlerdeki av sezonunun sona ermesinin ardından balıkçı tezgahlarını istavrit, mezgit, somon, alabalık ve çupra süslüyor.

Trabzon'da, denizlerdeki av sezonunun sona ermesinin ardından balıkçı tezgahlarını istavrit, mezgit, somon, alabalık ve çupra süslüyor.

Denizlerde 1 Eylül 2020'de başlayan av sezonu, 15 Nisan 2021 itibarıyla sona erdi.

Av sezonunun sonuna gelinmesiyle teknelerini barınaklara çekerek bakıma alan Trabzon'daki balıkçılar tarafından yasak saatine kadar avlanan balıklar, tezgahlardaki yerini aldı.

Ortahisar ilçesi Moloz mevkiindeki balıkçıların tezgahlarında istavrit, mezgit, somon, alabalık, çupra, uskumru, kalkan ve levrek gibi çeşitler bulunuyor.

Uzun bir aranın ardından hamsinin yer almadığı tezgahlarda alabalığın kilogramı 20-25 liradan, somonun kilogramı 35-40 liradan, levreğin kilogramı 50-60 liradan, uskumrunun kilogramı 15-20 liradan, mezgitin kilogramı 10-20 liradan, istavritin kilogramı 20 liradan, çupranın kilogramı 40 liradan satılıyor.

Balıkçı Mehmet Can Örsaloğlu, AA muhabirine, istedikleri gibi bir sezon geçiremediklerini söyledi.

Örsaloğlu, "Avlanma yasağı da dün başladı. Şu anda istavrit, mezgit, barbun, kalkan tezgahlarda. Bunlar, bir süre daha tezgahları süslemeye devam eder. Şu an rağbet gören somon ve alabalık. Çupra ve levrek biraz pahalı. İnsanlar deniz balıklarına yönelmek istiyor ama fiyatlar biraz yüksek. O yüzden somon ve alabalığa yöneliyorlar." diye konuştu.

Önceki yılların aksine Ramazan ayı dolayısıyla satışlarda bir artış yaşanmadığını belirten Örsaloğlu, "Ramazan'ın 3 gününü geride bıraktık. İstenilen verim yok. Zaten bu sene işlerimiz istediğimiz gibi gitmedi. Birinci aydan itibaren balıkçılık düşüşteydi. Pandeminin de yüksek payı var." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Nikos Dendias Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Esra Erol Nur Sürer Ebru Şallı Hande Ataizi
Spor Ryan Babel Ünal Karaman Bülent Uygun Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denizlerde av yasağının başlamasının ardından Trabzon'da somon ve alabalık rağbet görüyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 15:37:14. #1.15#

title