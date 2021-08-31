Denizlerde av sezonu başlıyor
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Denizlerde av sezonu başlıyor

Denizlerde av sezonu başlıyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı, öncü göstergelerin, denizlerde yeni av sezonunun verimli geçeceğine işaret ettiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, öncü göstergelerin, denizlerde yeni av sezonunun verimli geçeceğine işaret ettiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 Su Ürünleri Av Sezonu açılış töreni, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay'ın katılımıyla bu akşam saat 21.00'de Beykoz-Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilecek.

Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar, 1 Eylül'de Karadeniz, Marmara ve Ege'de, 15 Eylül'de ise Akdeniz'de denizlere açılacak. Denizlerde avcılık faaliyetleri 15 Nisan itibarıyla sona erecek.

2020-2021 balıkçılık av sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sıkıntısız şekilde tamamlandı. Gelecek yılların stokları da düşünülerek Karadeniz'in belirli bir bölümünde hamsi avcılığına getirilen bir aylık yasağa karşın, hamsi, mezgit, kalkan, istavrit, sardalya ve çaça gibi balıkların avcılığı bereketli ve balıkçılar açısından da kazançlı geçti.

Açıklamada, öncü göstergelerin, bu av sezonunun da verimli geçeceğine işaret ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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