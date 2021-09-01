Denizlerde av sezonu açıldı, sezonun ilk palamutları 25 TL
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Denizlerde av sezonu açıldı, sezonun ilk palamutları 25 TL

Denizlerde av sezonu açıldı, sezonun ilk palamutları 25 TL
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sinop'ta denizlerde av yasağının sona ermesiyle ağlardan çıkan balıklar tezgahlarda yerini almaya başladı.

Sinop'ta denizlerde av yasağının sona ermesiyle ağlardan çıkan balıklar tezgahlarda yerini almaya başladı. Av sezonunun ilk gününde bol miktarda avlanan palamut balığı tezgaha sert bir düşüş yaparak tanesi 25TL'den görücüye çıktı.

Av yasağının sona ermesinin ardından "Vira Bismillah" diyerek denize açılan Sinoplu balıkçılar, palamut bolluğuyla kıyıya döndü. 15 Nisan'da başlayan av yasağı sona erdi. Sezonu açan balıkçılar, gece yarısından itibaren "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı. 2021 yılının Nisan ayında av yasağının gelmesiyle gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti. Yaklaşık beş aydır balık avlayamayan balıkçılar hazırlıklarını tamamladıktan sonra yasağın kalkmasıyla denizle buluştu. Denize açılarak ağlarını bırakıp nasiplerini arayan balıkçılar, sezonun ilk gününde bol miktarda palamutla kıyıya döndü. Kasalar halinde gelen balıklar tezgahları da şenlendirdi. Sezonun avlanan ilk balıkları tezgaha sert bir düşüş yaparak tanesi 25 TL'den görücüye çıktı.

Kentte uzun yıllardır balıkçılık yapan Hasan Taşkesen, yeni sezona palamut ile başladıklarını ve palamudun da bu yıl bol olacağını ümit ettiklerini belirtti. Taşkesen, "Av sezonu açıldı. Yeni sezonun ilk gününde tezgahlarımız bollaştı. Teknelerimiz bol miktarda palamutla kıyıya döndü. Bazı balıkçılar 10 kasa palamut yakalarken bazıları yirmi kasa bazıları ise 50 kasa palamut tuttu. Ama palamut biraz pahalı. İlk palamutlar 25 TL'den görücüye çıktı. Sezonun ilk gününde tezgahlarımız oldukça bereketli. Tabii, büyük teknelerin balık tutmasıyla bu fiyatların biraz daha aşağı düşeceğini düşünüyoruz" dedi.

Deniz suyunun şu anda çok sıcak olduğunun altını çizen Taşkesen, suyun soğumasıyla balık çeşitlerinin artacağını söyledi. - SİNOP

Denizlerde av sezonu açıldı, sezonun ilk palamutları 25 TL
Denizlerde av sezonu açıldı, sezonun ilk palamutları 25 TL
Denizlerde av sezonu açıldı, sezonun ilk palamutları 25 TL
Denizlerde av sezonu açıldı, sezonun ilk palamutları 25 TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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