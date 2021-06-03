Denizkurdu-2021 Tatbikatı
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Denizkurdu-2021 Tatbikatı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan Denizkurdu-2021 tatbikatına ilişkin video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'na ilişkin sosyal medya hesabından video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan Denizkurdu-2021 tatbikatına ilişkin video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'na ilişkin sosyal medya hesabından video paylaştı. MSB'nin mesajında "DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'na katılan Kahramanlarımız, tatbikat kapsamında verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye devam ediyor." bilgi notu yer aldı.

Denizkurdu-2021 Tatbikatı
Denizkurdu-2021 Tatbikatı
Denizkurdu-2021 Tatbikatı
Denizkurdu-2021 Tatbikatı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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