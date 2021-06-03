Denizkurdu-2021 Tatbikatı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan Denizkurdu-2021 tatbikatına ilişkin video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'na ilişkin sosyal medya hesabından video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan Denizkurdu-2021 tatbikatına ilişkin video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'na ilişkin sosyal medya hesabından video paylaştı. MSB'nin mesajında "DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'na katılan Kahramanlarımız, tatbikat kapsamında verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye devam ediyor." bilgi notu yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı