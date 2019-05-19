Denizkurdu 2019'da Gerçeğini Aratmayan Deprem Tatbikatı

HATAY (İHA) – Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük planlı tatbikatlarından Denizkurdu 2019, gerçeğini aratmayan deprem tatbikatıyla devam ediyor. İskenderun'da yapılan tatbikatta, ekiplerin ortak çalışmasıyla enkazdan yaralı kurtarma ve arama faaliyetleri gerçekleştirildi. Tatbikat, gerçeği aratmadı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de düzenlenen ve 13 Mayıs'ta başlayan Denizkurdu 2019 tatbikatının 3'üncü aşaması İskenderun'da gerçekleştirilen deprem tatbikatıyla devam etti. Tatbikatta, Haki (İskenderun) ülkesinde meydana gelen şiddetli deprem sonrasında Mavi (Mersin) ülkenin yardım göndermesi ve arama kurtarma faaliyetlerine katılmasını içeren senaryo çerçevesinde, Kızılay, AFAD ve UMKE ekipleri ile ekipmanlarının Mersin Limanı'ndan TCG İskenderun Gemisi ile İskenderun'a getirildi.

İskenderun'daki deprem tatbikatına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İskenderun Deniz Üs Komutanlığı timleri ile Aksaz Marmaris'ten sevk edilen arama-kurtarma timleri, Mersin Limanı'ndan gemiyle nakledilen AFAD ve UMKE ekipleri katıldı. Oluşturulan deprem alanında koordineli şekilde arama-kurtarma, yaralıların ilk müdahalesi ve hastaneye sevkleri, Kızılay'ın mobil mutfak tırından gıda dağıtımı gerçekleştirildi.

Gerçeğini aratmayan tatbikatta, enkaz altında kalan yaralılar, ekiplerin çabalarıyla çıkarılarak deprem bölgesine kurulan çadırlara taşındı. Burada sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere taşındı. Ekiplerin enkazda dinleme yapmaları, yaralıların yardım çığlıkları, kesici ve delici aletlerle yaralı çıkarılması, çıkarılanların hızla sağlık çadırlarına taşınmaları ve ambulanslarla sevkleri, gerçeğe çok yakın gerçekleştirildi.

Tatbikatta, depremde yıkılan bir binanın duvarındaki '17.08.1999' yazısı ve bir arama timinin boynuna astığı '17.08.1999 Unutmadık Ders Aldık' yazılı asker künyesi ile Marmara Depremi'nin anımsatılması ise dikkat çekti.

Tatbikatla Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, AFAD ve Türk Kızılayı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının birlikte çalışabilirlik usullerinin ve karşılıklı destekleme imkan kabiliyetlerinin etkin olarak gerçekleştirilmesi amaçlandı. - HATAY

Kaynak: İHA