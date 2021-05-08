Denizin yüzeyini 'deniz marulu' kapladı (2)
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Denizin yüzeyini 'deniz marulu' kapladı (2)

Denizin yüzeyini 'deniz marulu' kapladı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZ MARULLARI TEMİZLENİYORİzmir'in Karşıyaka ilçesinde halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı.

DENİZ MARULLARI TEMİZLENİYOR

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı. Belediye yetkilileri, yeşil renkli yosunların sıcaklık artışına bağlı olarak denizdeki besleyici elementlerin çoğalmasından kaynaklandığını vurguladı.


Denizin yüzeyini 'deniz marulu' kapladı (2)
Denizin yüzeyini 'deniz marulu' kapladı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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