Denizin yüzeyini 'deniz marulu' kapladı (2)

DENİZ MARULLARI TEMİZLENİYORİzmir'in Karşıyaka ilçesinde halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı.

DENİZ MARULLARI TEMİZLENİYOR

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı. Belediye yetkilileri, yeşil renkli yosunların sıcaklık artışına bağlı olarak denizdeki besleyici elementlerin çoğalmasından kaynaklandığını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı