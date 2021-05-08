Denizin tadını Ukraynalı turistler çıkarıyor
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Denizin tadını Ukraynalı turistler çıkarıyor

Denizin tadını Ukraynalı turistler çıkarıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden olan Marmaris'te denizin ve sıcak havanın tadını kısıtlamadan muaf turistler çıkarıyor.

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden olan Marmaris'te denizin ve sıcak havanın tadını kısıtlamadan muaf turistler çıkarıyor.

Sayılı otellerin açık olduğu Marmaris'te çoğunluğu Ukraynalı olan turistler havuz kenarlarında plajlarda sıcaklığı 38 dereceyi bulan güneşin keyfini sürüyor.

Ukraynadan gelen turistler " Marmaris çok güzel, aşımızı olduk geldik turizm umarım çok güzel geçer " diye konuştular.

Turizmciler Haziran ayını beklediklerini şimdilik 3'te 1 kapasite ile çalıştıklarını belirttiler. - MUĞLA

Denizin tadını Ukraynalı turistler çıkarıyor
Denizin tadını Ukraynalı turistler çıkarıyor
Denizin tadını Ukraynalı turistler çıkarıyor
Denizin tadını Ukraynalı turistler çıkarıyor
Denizin tadını Ukraynalı turistler çıkarıyor
Denizin tadını Ukraynalı turistler çıkarıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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