Denizin paşası Lüfer tahtını geri aldı: 70'ten 50 liraya indi - Haberler
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Denizin paşası Lüfer tahtını geri aldı: 70'ten 50 liraya indi

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Denizin paşası Lüfer tahtını geri aldı: 70'ten 50 liraya indi

Denizlerin paşası lüfer Marmara'da tahtını geri aldı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Denizlerin paşası lüfer Marmara'da tahtını geri aldı. Marmara'da lüfer bolluğu yaşanırken fiyatlar 70 liradan 50'ye düştü.

1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla bir zamanlar müsilaj ile kaplanan Marmara Denizinde hareketlilik başladı. Marmara Denizine açılan balıkçılar ilk başlarda palamuda rast gelse de son zamanlarda Marmara'da lüfer bolluğu yaşanıyor. Denizin paşası olarak bilinen ve lezzetiyle damaklarda Tat bırakan lüferin artması tezgahlara da yansıdı. Av yasağının kalkmasıyla Tekirdağ'da tezgahlardaki yerini 70 lira ile almaya başlayan lüfer şu günlerde 50 liraya kadar düştü.

"DENİZİN KRALI DERLER"

Balıkçı Hüseyin Oğuz yaptığı açıklamada, "Çok şükür birkaç gündür lüfer bollandı. Balıkçımız birazcık para kazanmaya başladı. Şu havanın esmeye başlamasıyla tekrar azalmaya başladı. Fiyatlar tabii ki düştü. Lüfer tane satıldığı için, biraz pahalı balık olduğu için o yüzden paşası derler, altın dişi derler, denizin kralı derler, denizin canavarı derler. Lüferin yerini hiçbir balık tutamaz. Lüfer, çinekop bunlar bambaşka" dedi.

TANESİ 70 LİRADAN 50 LİRAYA İNDİ

Balık satışı işletmesinde çalışan Tamer Aydın ise yaptığı açıklamada, "Lüfer balıklarının fiyatları ufak ufak düşmeye başlıyor. Balık ilk çıktığında lüfer çok nadir bulunuyordu. Şuan palamut azaldı, lüferde yavaş yavaş biraz bolluk oluyor. İnşallah biraz ileriye doğru lüfer daha da çoğalırsa fiyatı da biraz daha aşağılara düşecek. Lüfer az iken fiyatı 70 liradan satılıyordu. Şuna 50 liraya düştü. İnşallah biraz daha bollaşırsa inşallah 30-40 liraya lüfer yiyeceğiz. Palamut azaldı, azalınca da fiyatı da arttı. Palamut azalında, lüfer çoğalmaya başladı. Paşa balığı derler. Lüfer denilince akla o geliyor. Zamanında adını öyle koymuşlar" diye konuştu.

(Halil Dağ/İHA)

Denizin paşası Lüfer tahtını geri aldı: 70'ten 50 liraya indi

Denizin paşası Lüfer tahtını geri aldı: 70'ten 50 liraya indi

Denizin paşası Lüfer tahtını geri aldı: 70'ten 50 liraya indi

Denizin paşası Lüfer tahtını geri aldı: 70'ten 50 liraya indi

Denizin paşası Lüfer tahtını geri aldı: 70'ten 50 liraya indi

Denizin paşası Lüfer tahtını geri aldı: 70'ten 50 liraya indi

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Haber: Denizin paşası Lüfer tahtını geri aldı: 70'ten 50 liraya indi - Haberler
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