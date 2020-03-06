'Denizin incileri' kadınlar panelde buluştu

06.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:45

DENİZ Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi, 'Denizin İncileri' adıyla '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Paneli' düzenledi.

'Denizin İncileri' isimli panelin açılış konuşmasını yapan DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Türkiye'nin geleceğinin kadınların elinde olduğunu söyleyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyada her şey kadının eseridir" sözünü hatırlattı. Öztürk, bu sözün kendi için çok önemli olduğunu belirterek kadınlara hitaben, "İyi ki varsınız, iyi ki varlar" dedi. Denizciliğin özellikle ağır ve çetin mücadele gerektiren bir iş kolu olduğunu hatırlatan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da bu işin erkek mesleği gibi görünse de kadın farkındalığının artırılması vizyonuyla tecrübelerini paylaşan kadın denizcilerin bulunduğunu ve onlara minnettar olduğunu vurguladı. Çankırı, "Kadına seçme ve seçilme hakkını bize tanıyan Atatürk'e şükranlarımızı bildiriyoruz. Çoğu ülkeden önce bu hakkımızı kullandık. Kendimizi ötekileştirmeden ortaya çıkmalıyız. Anneler olarak, kız çocuklarımızın okumasına sahip çıkıp, rol modelleri olmalıyız" diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Orçun Erbayraktar da konuşmasında Dünya Denizcilik Örgütü'nün 2019 yılında denizcilikte kadını güçlendirmek temasını belirlediğini söyleyerek denizcilik sektöründe emek veren kadınları bir araya getirmek için bu yıl 'Denizin İncileri' etkinliğinin ikincisini gerçekleştirdiklerini belirtti.'KADINLARA FIRSAT VERİLDİĞİNDE BAŞARILARI ORTADADIR'Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi Başkanı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şadan Kaptaonoğlu, denizciliğin zihinsel ve fiziksel olarak emek istediğini söyleyerek kadının doğasıyla birebir örtüştüğünü dile getirdi. Sektörü üretken hale getiren kadınların bulunduğunu anlatan Kaptanoğlu, "Kadınların karar mekanizmasında olması siyasetten sosyal sorumluluğa kadar her şeyi değiştiriyor. İş dünyası da hükümetler de kadının istihdama etkin katılımına ortam sağlayacak adımlar atıyor. Cinsiyet eşitliği kavramını rakamlardan ibaret görmemeliyiz. Kadınlar denizcilik sektöründe çok başarılılar. Sadece görünür değiller. Kadınlara fırsat verildiğinde başarıları ortadadır" dedi.Deniz ve su varlıklarının temizliği için başlatılan Sıfır Atık Mavi projesinin öneminden bahseden Şadan Kaptanoğlu, özellikle kadınların duyarlılığının projeye katkı sağlayacağını belirterek şöyle devam etti: "Ülkemizde 1 yılda oluşan atık miktarı 32 milyon tonu aştı. 28 kıyı ilimizde 180 bin metreküp deniz çöpü toplandı. Denizleri korumanın en kolay yolu hiç kirletmemektir. Sıfır atık hareketi ve çevre seferberliği çocuklarımızın geleceği için önemlidir. Türkiye tüm paydaşların gayretiyle sıfır atık için model ülke olacak. Özellikle kadınların duyarlılığı bu proje için önemli."DENİZCİLERİN YÜZDE 2'Sİ KADINArkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lojistik Grubu İcra Kurulu Başkanı Diane Arcas Göçmez de denizciliğin erkek egemen bir sektör olduğunun altını çizerek en fazla kadın çalışanı olan şirket olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Kadınların öğrenmeye daha hevesli ve dikkatli olduğuna dikkat çeken Göçmez, dünyada 1.2 milyon denizci bulunduğunu ancak bu oranın yüzde 2'sinin kadınlardan oluştuğunu ifade etti. Bu rakamın artmasını istediklerini belirten Göçmez, "Kadınların olmadığı toplumlarda gelişme beklenemez. Biz şirket olarak kendi üzerimize düşeni başardık. Şirketimizde yüzde 41 oranında beyaz yakalı kadın personelimiz var. Filomuzda toplam 50 kadın çalışan var. Bu sayıyı daha da artıracağız. Hem iş insanı hem de kadın olarak kadınların fırsat eşitliği yakalayarak tüm sektörlerde yönetici pozisyonlarda yer almalarını ümit ediyorum" dedi.Toplantıda daha sonra Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, konuşmacılara plaket takdim etti.

Kaynak: DHA