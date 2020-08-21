Denizin altındaki "kaçak duvara" suç duyurusu Bodrum'da denizin altına metrelerce uzunlukta duvar yapan otel hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Bodrum'da denizin altına metrelerce uzunlukta duvar yapan otel hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Ekiplerin yaptığı tespitlerin, uydu fotoğraflarının ve dalgıçların denizin altından aldığı görüntülerin de suç duyurusu esnasında savcılığa verileceği ifade edildi.

Muğla Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından, denizin altında kaçak duvar yaparak denizin ekolojik dengesini bozduğu ve denizi kirlettiği tespit edilen otel hakkında 300 bin liranın üzerinde para cezası keseceği bildirildi.

Bodrum'da denizin altına metrelerce uzunlukta duvar yapan otel hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. Bodrum'da denizin dibine metrelerce duvar örülmesinin gündeme gelmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Denizin dibine duvar örüldüğünün Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli dalgıçlar tarafından çekilen fotoğraf ve görüntülerle belirlenmesinin ardından, duvarı yaptığı ekiplerce tespit edilen otelin yöneticileri hakkında adli süreç başlatıldı.

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından denizin altına metrelerce uzunlukta duvar yapan otel hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına, "Denizin altında kaçak duvar yaparak denizin ekolojik dengesini bozduğu ve denizi kirlettiği iddiasıyla" suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi. Ekiplerin yaptığı tespitlerin, uydu fotoğraflarının ve dalgıçların denizin altından aldığı görüntülerin de suç duyurusu esnasında savcılığa verileceği ifade edildi.

Bu arada, Muğla Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından denizin altında kaçak duvar yaparak denizin ekolojik dengesini bozduğu ve denizi kirlettiği tespit edilen otel hakkında 300 bin liranın üzerinde para cezası keseceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA