Denizi olmayan şehirde milli yüzücüler bu havuzda yetişiyor

-Yaklaşık 2 bin kişinin faydalandığı havuzda Türkiye'yi temsil eden milli sporcular da antrenmanlarını sürdürüyor.

Yediden yetmişe farklı yaş ve meslek gruplarından herkese hizmet veren ve temiz havuz sertifikasına sahip olan Büyükşehir Belediyesi Yüzme Havuzlarında yaz dönemi yoğun geçiyor.

Yaz spor okullarının açılması ile küçük yaş gruplarının yüzmeyi öğrenerek spor yaptığı havuzda, kadınlar ve erkekler için de ayrı saatlerde gerçekleşen seanslarla, herkesin havuzdan faydalanması sağlanıyor. Uzman yüzme antrenörleri eşliğinde gerçekleşen eğitimlerde, vatandaşlara sağlıklı bir ortamda hizmet sunuluyor.

Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının da faydalandığı havuzda genç ve minik sporcular Türkiye genelinde Eskişehir'i başarılı şekilde temsil etmek için çalışmalarını bu merkezde gerçekleştiriyor. 'Şampiyonlar Bu Havuzdan Çıkar' sloganı ile yarışmalara hazırlanan milli sporcular da Türkiye'yi temsil edecekleri yarışlara bu havuzda hazırlanıyorlar.

Havuzdan 2 bine yakın kişinin faydalandığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, havuz içerisinde engelli vatandaşlar için de özel kulvarlar ayrıldığını ifade ettiler. Sadece yüzme öğrenmek isteyenlerin değil, yüzme bilip de spor yapmak isteyen kişilerin de havuzdan faydalandığının altını çizen yetkililer, vatandaşların 0222 237 27 12'yi arayarak havuzun çalışma saatleri ve fiyatları hakkında bilgi alabileceklerini belirttiler.

Kaynak: Bültenler