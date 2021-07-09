Denizi olmayan Şanlıurfa'da plaj voleybolu heyecanı
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Denizi olmayan Şanlıurfa'da plaj voleybolu heyecanı

Denizi olmayan Şanlıurfa'da plaj voleybolu heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şanlıurfa'da "Turizm için gençler sahada" projesi ile plaj voleybolu ile sokak basketbolu turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.

Şanlıurfa'da "Turizm için gençler sahada" projesi ile plaj voleybolu ile sokak basketbolu turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye'nin en genç nüfuslu şehir olan Şanlıurfa'da gençleri spor ile buluşturarak sporu sevdirmeyi hedefleyen büyükşehir belediyesi, Şanlıurfalıları farklı spor dalları ile buluşturmaya devam ediyor. Bu bağlamda genç nüfusun potansiyelinin farkında olan Büyükşehir Belediyesi, yapmış olduğu çalışmalarının karşılığını yetiştirdiği sporcuların elde ettiği derecelerle taçlandırıyor. Bu bağlamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve bir alışveriş merkezi iş birliği ile başlatılan projede, plaj voleybolu ile sokak basketbolu turnuvası düzenlendi. 3 gün sürecek olan müsabakalara 400 sporcudan oluşan 100 takım katılım sağladı. Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik bölgelerinin ismini taşıyan takımların mücadele gösterdiği turnuva kıyasıya mücadeleler ile devam ediyor. - ŞANLIURFA

Denizi olmayan Şanlıurfa'da plaj voleybolu heyecanı
Denizi olmayan Şanlıurfa'da plaj voleybolu heyecanı
Denizi olmayan Şanlıurfa'da plaj voleybolu heyecanı
Denizi olmayan Şanlıurfa'da plaj voleybolu heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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