Denizi olmayan Manisalı balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

Ege Bölgesi'nde bulunan sazan, yayın ve sudak balığı üretiminde önemli bir potansiyele sahip olan Marmara Gölü'nde, avlanma sezonunun başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahallesi'nde düzenlenen törende 3 aylık av yasağını sona ermesinin ardından 50'nin üzerinde tekne suya indirildi ve balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek ağlarını suya attı. 68 kilometrekare yüzey alanına sahip olan Marmara Gölü, Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanlar listesinde yer alırken ortalama 4 metre derinliğe sahip olan Marmara Gölü'nde ekonomik değere sahip sazan, yayın ve sudak balıklar avlanabiliyor.

S.S. Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri, Üretim ve Değerlendirme Kooperatifinde düzenlenen törende konuşan Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Marmara Gölü'nün sadece balık üretiminde değil doğal yaşam alanı açısından da önemli bir sulak alan olduğunu söyledi. Balığın çok faydalı bir protein maddesi olduğunu vurgu yapan Sandıkçı, "4 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde iç sularımızda göller ve barajlar bakımından oldukça zengin. Ancak bu bolluğa rağmen maalesef toplum olarak balık yeme alışkanlığımız istediğimiz düzeyde değil. Dolayısıyla halkımızı balık yemeğe davet ediyorum. Tabii aynı şekilde balıklarımızın kalitesini de korumaya özen göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Manisa'mızda iç sularda ciddi bir oranda balık üretimi söz konusu. Bu üretimin önemli bir miktarı da Marmara Gölü'nde gerçekleştiriliyor. Demirköprü Barajı, Avşar Barajı, Soma Sevişler Barajı'nda da balık üretimi söz konusu. Marmara Gölü, iç sularda balık stoku açısından bizim için çok önemli. Marmara Gölü sadece balık üretimi açısından değil doğal yaşam alanı açısından da önemli bir sulak alan dolayısıyla göz bebeğimiz konumunda" dedi.

"Marmara Gölü önemli bir göl"

Salihli'deki görevini av yasağının sona erip balıkçıların "Vira Bismillah" dediği bir günde başlamanın mutluluğu içerinde olduğunu vurgu yapan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, "Bugün av yasağının sona ermesi nedeniyle balıkçılarımız için düzenlenen törene katıldığımı mahalle Tekelioğlu Mahallesi. Bu mahallemizde bilindiği gibi organik tarım üretiminde söz sahibi. Mahallemizin tamamında organik tarım üretimi mevcut. Marmara Gölü'nü de ülkemizin nadide göllerinden birisi olarak değerlendirebiliriz. Bu gölümüzde yetişen bütün balıklar, gönül rahatlığı ile yenilebilecek balıklar. Yeni av sezonunun tüm balıkçılarımız içinde hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

"Manisa için önemli bir kaynak"

Sürdürülebilir balıkçılığın çok önemli olduğunu belirten Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "Marmara Gölümüzde bu noktada bizler için çok önemli bir kaynak. Tüm kaynaklarımızı korumamız gerektiği gibi Marmara Gölü'nde kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirip koruyup, gelecek nesillerimize aktarmamız gerekiyor. Bu anlamda belirlenen boyutların altındaki balıkları avlamamak avlandığında ise bunları yeniden gölümüze bırakmak çok önemli. Sazan için 40 santim, yayın için ise 90 santim, sudak balığı için ise 26 santimlik avlanma değerleri mevcut. Bu değerlerin altındaki balıkların avlanmaması çok büyük bir önem arz ediyor. Çünkü Marmara Gölü hem balık kaynağı olarak hem de çeşitlilik anlamında önemli bir gölümüz. Başta Marmara Gölü, Demirköprü Baraj Gölü, Sevişler Baraj Gölü ve Avşar Baraj Gölü olmak üzere tüm göl ve göletlerimizde, İl Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol ekiplerimizce av yasağı dönemi süresince yoğun denetimler gerçekleştirilmiş, kurallara aykırı hareket edenler hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır. İlimizde su ürünleri avcılığı denetimleri su ürünleri mühendisleri ve ilgili diğer teknik personel tarafından; 5 adet su ürünleri kontrol teknesi, uydu destekli insansız hava araçları (drone) ve yüksek yakınlaştırma özellikli foto kameralarla yoğun bir şekilde gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Törene, Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ali Gök, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Sezgin Güleç, Salihli Müftüsü Adem Karakelebek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Alim Yavuz, İlçe ve İlçelerde görevli Su Ürünleri Mühendisleri, S.S. Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri, Üretim ve Değerlendirme Kooperatifi yönetimi ve üyesi balıkçılar katıldı.

Salihli Müftüsü Adem Karakelebek'in duasının ardından balıkçıların teklerini suya indirmesi ile program sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA