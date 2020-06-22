Denizi olmayan Manisa'da balıkçılıkla geçiniyorlar MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu Mahallesi'nde yaşayanların büyük çoğunluğu, geçimlerini Marmara Gölü'nde balık avlayarak sağlıyor.

MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu Mahallesi'nde yaşayanların büyük çoğunluğu, geçimlerini Marmara Gölü'nde balık avlayarak sağlıyor. Mahalleli, günün ilk saatlerinde Marmara Gölü'ne açılıp, öğle saatlerine kadar balık tutuyor.

Salihli ilçesine 20 kilometre mesafedeki Tekelioğlu Mahallesi'ndeki Marmara Gölü'nde, 15 Haziran'da balık avı sezonu açıldı. Tekelioğlu başta olmak üzere Salihli'nin Kemerdamları, Yeniköy, Pazarköy, Gölmarmara ve Mahallesi ile Saruhanlı'nın Kılcanlar Mahalleleri'nde yaşayan pek çok aile, geçimini avladıkları balıkları satarak sağlıyor.

Gölün bulunduğu Tekelioğlu Mahallesi'nde yaşayanların yüzde 80'i balıkçılıkla geçiniyor. Geçen yıl göldeki kuraklık nedeniyle sıkıntı yaşayan balıkçılar, su seviyesinin bu sezon artmasıyla umutlandı. Sazan, yayın, sudak ve yılanbalığı türlerin avlandığı gölde, su seviyesinin tekrar düşme ihtimali nedeniyle balıkçılar ellerini çabuk tutmaya çalışıyor.Tekeliolu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu, geçmiş yıllarda Marmara Gölü'nden yılda ortalama 150 ton balık tutabildiklerini belirtip, "Mahallemizde balıkçılık babadan oğula aktarılan bir meslek. Babalar, kendi deneyimlerini çocuklarına aktarıp bu mesleğin devamını sağlıyorlar. 12 yaşımdan beri balıkçılık yapıyorum. Babamın öğrettiği bu mesleği devam ettiriyorum. Şu an göldeki balık oranı geçen yıla oranla daha fazla. Ancak, iki ay sonra gölde su azalmaya başlayınca, balık dibe çamura yakın bölgelere kaçacak" dedi.Marmara Gölü'nde yarım asırdır balıkçılık yapan 65 yaşındaki Nurettin Erefe, oğlu ve torununa da balıkçılığı öğrettiğini anlatıp, "Gölde, daha önceleri su bolken günde toplam 150 kilograma kadar balık yakaladığımız oluyordu. Şimdi ise bu rakam yaklaşık 30 kilogram" dedi.'GÖL OLMASA BURADA HAYAT OLMAZ'Mahallenin kırsal bölgede olduğunu, Marmara Gölü sayesinde yaşamın devam ettiğini belirten Saffet Erefe ise "Bu göl, bölgenin tek geçim kaynağı. Kırsal bir bölge olduğu için onlarca aile bu göle umut bağlamış durumda. Ekmeğini buradan çıkarıyor. Göl sayesinde birçok çocuk eğitimini tamamladı, iş sahibi oldu" diye konuştu.Sınırlı Sorumlu Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatifi Başkanı İsmail Yaslı da şunları kaydetti:

"Sabah gün doğarken göle giren balıkçılarımız öğleye doğru avladıkları balıkları kooperatifimize teslim ederler. Balıkhanemizde bu balıkların satışı gerçekleştirilir. Önceki yıllar 100-150 ton balık avlandığı oluyordu. Son yıllar gölümüzde kuraklığa bağlı olarak su seviyesinde bir düşüş söz konusu. Bu nedenle balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarımız biraz sıkıntı çekti. Şu an sezon yeni başladı. İnşallah bereketli bir sezon geçiririz."

Kaynak: DHA