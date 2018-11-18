Denizi Olmayan Kentte Şampiyonluk İçin Yüzüyorlar

FERİDE PELİN İNAL - Türkiye'nin su fakiri illeri arasında yer alan Gaziantep, su sporlarındaki başarısıyla dikkati çekiyor.

Sanayisi ve ticaretiyle ön plada olan kent, su sporlarındaki başarılarıyla da adından söz ettiriyor.

Şehitkamil Belediyesince 2012 yılında kente kazandırılan Alleben Yüzme Havuzu'nda yetişen sporcular, dereceleriyle göz dolduruyor.

Şehitkamil Belediyespor Kulübü adına müsabakalarda yarışan sporcular, dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları gibi çok sayıda başarıya imza attı.

Su sporlarında kentin adını duyurmak için mücadele eden sporculardan 27'si, milli takımlarda olmanın gururunu yaşıyor.

Bingül: "Türkiye'ye 27 milli sporcu kazandırdık"

Alleben Yüzme Havuzu Koordinatörü Cengiz Bingül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'in 2012 yılından itibaren milli takımlara sporcu gönderen bir il haline geldiğini söyledi.

Şehitkamil Belediyespor Kulübü önderliğinde su sporlarına ilginin artmaya başladığını dile getiren Bingül, okul, kulüp, tesis ve aile dörtgeni sağlandığında, başarının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Kulüp olarak, su topu, su altı sporları ve görme engelli branşlarından ön plana çıktıklarını anlatan Bingül, "Toplam 2 bin 600 lisanslı sporcumuz var. Bunlardan 450'si faal. 2012'den bu yana Türkiye'ye 27 milli sporcumuzu kazandırdık. 1 dünya şampiyonluğu, 1 dünya üçüncülüğü, 3 Avrupa şampiyonluğu, 2 Avrupa ikinciliği ve 1 Avrupa üçünücülüğü elde ettik. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde yer alan illeri bu alanda motive etmeye başladık." diye konuştu.

Su sporlarındaki başarılarıyla tanınan bir il haline gelmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Bingül, şunları kaydetti:

"Dünya ve Avrupa şampiyonumuz var. Her yaş grubunda milli takım sporcumuz var. Görme engellilerde Avrupa şampiyonasında final yüzen, olimpiyatlara gitme yolunda ümitle mücadele eden çocuklarımız var. 2012 yılından beri 110 bin vatandaşımızı su sporlarıyla buluşturduk. Bu branşta seyirci kitlesi az olmasına rağmen, Gaziantep'in şampiyonalarda özel bir kitlesi oluştu."

"Geleneksel su sporları şenliği düzenliyoruz"

Gaziantep'in tanıtımını artırmak için Alleben Uluslararası Su Sporları Şenliği'ni geleneksel hale getirdiklerini aktaran Bingül, "Her yıl yaklaşık 40 ilden misafirler geliyor. Biz bunlara şehri tanıtıyoruz. Alleben'in hikayesini anlatıyoruz. Artık su branşlarındaki başarımızı bilmeyen il kalmadı. Su sporlarındaki başarılarla tanınmak hepimizi çok gururlandırıyor." şeklinde konuştu.

Kulüp sporcularından Muhammed Emin Bay'ın gençler paletli yüzmede dünya ve Avrupa şampiyonluğu, Tuğcan Kaytar'ın ise aynı branşta Avrupa ikinciliği dereceleri bulunuyor.