Denizi olmayan kentte balık restoranları büyük ilgi görüyor
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Denizi olmayan kentte balık restoranları büyük ilgi görüyor

Denizi olmayan kentte balık restoranları büyük ilgi görüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki göl ve barajlarda yetiştirilen alabalıklar, aynı bölgedeki balık restoranlarında beğenilerek tüketiliyor.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki göl ve barajlarda yetiştirilen alabalıklar, aynı bölgedeki balık restoranlarında beğenilerek tüketiliyor.

Karamık Gölü ve bölgedeki barajlarda yetiştirilen alabalıklar, usta ellerde hazırlanarak pişiriliyor. Afyonkarahisar ile birlikte çevre kentlerden gelen müşteriler, bölgedeki balık restoranlarında alabalık lezzeti başta olmak tatlı su ve deniz ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor. Bölgede hizmet veren bir balık restoranın müdürü Zeynep Özcan, 11 yıldır taze ürünler kullanarak hijyenik şartlarda müşterilerine hizmet verdiklerini söyledi. 30 çeşit balık pişirdiklerini belirten Özcan, "Genellikle alabalık ve turna balığı revaçta. Müşterilerimize kışın da taze ve günübirlik deniz mahsülleri sunuyoruz. Önceliğimiz hijyen, lezzet ve güler yüzlü servistir. Bunu da sürekli gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizden de çok güzel geri dönüşler alıyoruz" dedi.

Müşterilerden Alev Türe de balık ürünleri tüketmeyi çok sevdiğini Afyonkarahisar'da son yıllarda balık restoranı sayısının arttığını söyleyerek, bunun memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Denizi olmayan kentte balık restoranları büyük ilgi görüyor
Denizi olmayan kentte balık restoranları büyük ilgi görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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