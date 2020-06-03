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Denizi olmayan ilde ekmeğini tekneden kazanıyor

Denizi olmayan ilde ekmeğini tekneden kazanıyor 'Özgürlük' olarak tanımladığı suda gezmek için tekne üretiyor Sipariş üzerine özel tekneler yapıyor 74 yaşındaki tekne ustası Ayhan Şahin: "İstanbul'dan Antalya'ya kadar gitmediğim yer kalmadı" "Çalışırken hayal kuruyorum" "Yelkene çıkmak...

03.06.2020 21:14 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:20

Denizi olmayan ilde ekmeğini tekneden kazanıyor

'Özgürlük' olarak tanımladığı suda gezmek için tekne üretiyor

Sipariş üzerine özel tekneler yapıyor

74 yaşındaki tekne ustası Ayhan Şahin: "İstanbul'dan Antalya'ya kadar gitmediğim yer kalmadı"

"Çalışırken hayal kuruyorum"

"Yelkene çıkmak rüyada koşmaya benzer"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kendine ait atölyesinde tekneler üreten 74 yaşındaki Ayhan Şahin, gelen kayık taleplerini karşılayabilmek için aralıksız çalışıyor. Denizi olmayan tekne üretimini sürdüren Şahin, farklı işleriyle ve geçmişe dönük bilgileriyle dikkat çekiyor.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde bulunan atölyesinde tamamen el işçiliği ile çeşitli boyutlarda kayıklar üreten Ayhan Şahin, farklı tarzıyla ilgi görüyor. Tekne ve kayıkları atölyesinde tek başına üreten, tüm aşamalarını kendisi yapan Şahin, bazı turistik bölgelere de özel istekler üzerine tekneleri gönderiyor. Geçmiş yıllarda onlarca koyu gezen, günlerce denizde kalan Şahin, denizi olmayan şehirde zaman geçirmek için ürettiği teknelerle geçimini sağlıyor.

"İstanbul'dan Antalya'ya kadar gitmediğim yer kalmadı"

Ayhan Şahin, "Çalışırken hayal kuruyoruz. Ben işe başladığım zaman yelken açarım. İstanbul'dan Antalya'ya kadar gitmediğim yer kalmadı. Deniz özgürlük. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer çok meraklı böyle şeylere. Köprüköy'deki Çeşnigir Köprüsüne bir park yaptı. Oradaki tekneyi ben yaptım. 9.5 ile 3.5 metre boyunda. Devam edecektik ama bu korona virüs salgını çıktı. Vali beyle de görüşemedik. 31 Mart'ta açılışı olacaktı ama olmadı. Ama ben burada boş durmuyorum. Bunları yapınca yelkene çıkıyoruz. Yelkene çıkmak rüyada koşmaya benzer yelken zevki. Bir adım atarsın 50 metre gidersin. Doğal güce kendi becerinle hükmediyorsun. İstediği yerden essin istediğin yere gidiyorsun. Rüzgar oradan esiyor ben oraya nasıl gideceğim diye bir kural yok. Yeter ki rüzgar essin. Yelken açtığın zaman denize çıktığın zaman çek, senet, kırmızı ışık yok. Su özgürlük. Dünyanın 4'de 3'ü su biliyor musunuz? Hani 3 tarafımız denizle çevrili ama bizim denizcilik bakanlığımız hala yok" dedi.

"Çalışırken hayal kuruyorum"

Şahin, "Denize gönül vermiş, yelkene gönül vermiş, mütevazi insanlara tekne yapıyorum. Bir de ben zengin olma tehlikesini atlattım. Dışarıda 5 liraya yapacağı işin ben burada 1 liraya 2 liraya yapıyorum. Mavi güldeki 65 kişilik çelik tekne benim imalatım. 50 bin liraya yaptım. Susuz gölde 150 kişilik büyükşehir belediyesine yaptım. 110 bin dolara yaptım onu. Verdikleri paranın hepsini harcadım ben o tekneye. Onun için çalışırken hayal kuruyorum diyorum ya. Yelken açıyorum hayal ediyorum. Öyle çalışırken vakit geçiyor. Yoksa başka türlü yapılamaz. Mesela öyle oluyor ki gece 3'te kalkıyorum. Şura eksik oldu diyorum kafama takılıyor. Kalkıyorum giyiniyorum çalışıyorum. Yaklaşık 1 saat ondan sonra geri yatıyorum" şeklinde konuştu.

Denizi olmayan ilde ekmeğini tekneden kazanıyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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