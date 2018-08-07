Denizi Olmayan Gaziantep'ten Avrupa Yüzme Şampiyonluğuna

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen CMAS 20. Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası'nda yarışan Gaziantepli genç sporcular Muhammed Emin Bay ile Tuğcan Kaytar, denizi olmayan Gaziantep'te doğup büyümelerine rağmen büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonlar turnuva sonrası Gaziantep'e dönerken Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı.

30 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü'nde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Muhammed Emin Bay 4 dalda kazandığı Avrupa şampiyonluğu ve Tuğcan Kaytar ise 2 dalda Avrupa ikinciliği, 1 dalda Avrupa üçüncülüğü başarısı gösterdi. Şampiyonada Türkiye takım olarak kazandığı 4 altın, 6 gümüş, 4 bronz madalyaya ile 17 ülke arasında Rusya'nın ardından en çok madalya kazanan ikinci ülke olurken, Türkiye adına 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Gaziantepli yüzücüler takım başarısında da önemli bir rol oynadı.

2017 yılında da Gençler Dünya Şampiyonu olan milli sporcu Muhammed Emin Bay, bu şampiyonada kazandığı 4 altın madalya ile yine dikkatleri üzerine çekti. Bay, 400 metre, 800 metre, 1500 metre su üstünde ve 6 bin metre açık su yarışında Avrupa şampiyonu olarak yıllardır süregelen başarılı performansını sürdürdü. Paletli Yüzme Genç Milli Takımı'nın Gaziantepli bir diğer sporcusu Tuğcan Kaytar ise 100 ve 200 metre su üstünde gümüş, 50 metre su üstünde bronz madalya aldı.

"Çok çalışıp, hırslanarak ve isteyerek bu başarıları kazandım"

Yarışlara hazırlandıkları Alleben Yüzme Havuzu'nda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğu ile birlikte basın mensupları ve genç sporcuların karşısına çıkan Avrupa Şampiyonu Mehmet Emin Bay, "Yüzme sporuna 7 yıl önce başladım. Bu sporla aramdaki ilişkiye gelince ilk başladığımda çok heyecanlıydım. Bu heyecanım beni mutlu ediyordu. Zaten bir işte mutlu olmazsak başarı hiçbir zaman gelmez. Ben çok çalışıp çok hırslandım. Avrupa ve dünya şampiyonlukları için bu işi isteyerek yaptığım için başarılar da arka arkaya geldi. Ben 3 yıldır milli takımda üst üste madalya alma gururu yaşıyorum. Ailemin, hocalarımın, havuzumun ve özellikle bize bu tesisi sağlayan Rıdvan Fadıloğlu başkanımızın sayesinde buralara geldik. Bir insan hiçbir zaman tek başına başarılı olamaz" dedi.

Sporculardan Tuğcan Kaytar ise, "Geçtiğimiz yarışta 2 gümüş, 3 bronz madalya aldım. Türkiye rekorları kırdım. Ben bu yarışta bu kadar başarı alacağımızı beklemiyordum. Ama büyük başarı aldık, çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.

"Denizi olmayan şehirden, milli sporcular çıkaracağız demiştik"

Genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden ve her zaman onların yanında olduklarını belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da, "Bir başına başarı elde etmek mümkün değildir. Bu iş ekip işidir, yalnızca fiziki mekanların olmasıyla da olmuyor. Bu işlerde bir bütünün parçası olmak esastır. Göreve geldikten sonra bu yüzme havuzlarını faaliyete geçirdik. Önemli olan bu mekanları yapmak değil, bunların sürdürülebilir olmasıydı. Bir yerde disiplin varsa başarı ondan sonra gelir. Burada hocalarımızın yanı sıra velilerimiz de önemliydi. Velilerimiz bizlere inanıp, güvendiler. Çocuklarını çok alt yaş gurubunda bize emanet ettiler, biz de onları adım adım yukarıya taşımaya gayret gösterdik. Bu tesis devreye girdiğinde ise, biz bu işin mutfağında çalışmak istedik. Burada denizi olmayan bir şehirden milli sporcular, olimpiyat sporcuları çıkaracağız demiştik. Allah'a şükür bu şampiyonlukları yaşıyor olmak, bizim için çok büyük bir onu kaynağıdır" şeklinde konuştu.

Genç sporcudan Fadıloğlu'na şampiyonluk bayrağı

Konuşmaların ardından genç sporcular Muhammed Emin Bay ve Tuğcan Kaytar Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte basın mensuplarına poz verirken, 4 altın madalya kazanan Avrupa Şampiyonu Bay, şampiyonluk sonrası salonda göndere çekilen Türk bayrağını Fadıloğlu'na hediye etti. Fadıloğlu'nun turnuva öncesi ve esnasında kendilerine hep destek verdiğini ve hep yanlarında durduğunu söyleyen Bay, "Başkanımız her zaman bizi destekledi ve hep yanımızda oldu. Bizim bu şampiyonlukları kazanabilmemiz için bize böyle bir tesis imkanı sağladı. Ben de şampiyon olduktan sonra göndere çekilen Ay-Yıldızlı bayrağımızı Başkanımıza hediye etmek istedim" diye konuştu. - GAZİANTEP