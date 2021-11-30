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Denizi olmayan Erzurum'un çocukları "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle yüzme öğreniyor

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Denizi olmayan Erzurum'un çocukları

Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde uygulanan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle Erzurum'da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak.

ERZURUM (AA) - Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde uygulanan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle Erzurum'da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 10.00-11.30 ile 13.00-14: 30 arasında 6-14 yaş aralığındaki çocuklara kentteki tam olimpik yüzme havuzlarında yüzme eğitimleri veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki önlemlerinin gevşetilmesinin ardından projeyi hızlı şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Öztürk, havaların soğumasıyla yüzme eğitimlerine tam olimpik yüzme havuzunda devam edildiğini kaydetti.

Yüzme Antrenörü Ahmet Aktaş da proje çerçevesinde çocuklara havuzlarda yüzme eğitimi verdiklerini söyledi.

Teknik anlamda çocuklara suya girebilecek ve suda kalabilecek düzeyde eğitimler verdiklerini, çoğu çocuğun deniz görmediği için yüzme bilmediğini anlatan Aktaş, projenin her geçen gün çocuklara yüzme öğreterek amacına ulaştığını ifade etti.

Denizi olmayan Erzurum'un çocukları Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesiyle yüzme öğreniyor

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AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

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