Denizi olmayan Erzurum'da üretilen alabalıklar Karadeniz'de alıcı buluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Denizi olmayan Erzurum'da üretilen alabalıklar Karadeniz'de alıcı buluyor

Denizi olmayan Erzurum'da üretilen alabalıklar Karadeniz'de alıcı buluyor
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin en yüksek rakımlı illerinden olan Erzurum'daki baraj ve göletlerde üretilen alabalıklar, tat ve aromasıyla Karadeniz illerindeki tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı illerinden olan Erzurum'daki baraj ve göletlerde üretilen alabalıklar, tat ve aromasıyla Karadeniz illerindeki tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

Sahile uzaklığı 320 kilometre, şehir merkezi rakımı ise 2 bin metre civarında olan Erzurum'dan doğarak Doğu Anadolu'nun topraklarını sulayan Karasu, Aras ve Çoruh nehirleri üzerine yapılan baraj ve göletler, toprağa can, ülkeye enerji vermesinin yanında su ürünlerine yönelik katkısıyla da dikkati çekiyor.

Rakımı nedeniyle serin bir havaya sahip Erzurum, yazın dahi 18 dereceyi geçmeyen su sıcaklığı yönüyle kenti balık üretiminde ülkede öne çıkarıyor.

Balık üretimi açısından önemli olan bu avantajın değerlendirildiği Erzurum'da, hem barajlarda hem de kara havuzlarında önemli oranda alabalık üretiliyor.

Kentte üretilen balıklar, Türkiye'nin faklı kentlerinin yanı sıra özellikle bölgeye yakın olmasının da etkisiyle Karadeniz Bölgesi'ndeki illere satılıyor.

"Üretimimizin önümüzdeki yıllarda artmasını bekliyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, Erzurum'un su ürünleri yönünün bilinmediğini ancak üretimin üst seviyede olduğunu söyledi.

Erzurum'da 10'u baraj gölünde, diğerleri çeşitli sulardaki kafeslerde olan 29 tesiste balık üretimi yapıldığını anlatan Akar, "2020 yılındaki alabalık üretimimiz yaklaşık 2 bin 200 ton. Özellikle yeni faaliyete geçen İspir ilçesindeki Arkun Barajı ve Olur ilçesindeki Ayvalı Barajı ile üretim kapasitemiz 7-8 bin tonun üzerine çıkacak. Buradaki işletmelerimizin faaliyete geçmesiyle balık üretimimizin önümüzdeki yıllarda artmasını bekliyoruz." dedi.

Akar, Erzurum'un balık üretimi açısından Türkiye'nin diğer illerinden farklı olduğunu dile getirerek, kentte özellikle barajlardaki su sıcaklığının 18 dereceyi geçmemesinin de etkisiyle yaz boyunca üretimin devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin diğer kentlerinde yazın balık üretiminin azaldığını, Erzurum'da ise yıl boyunca devam ettiğini belirten Akar, "Yaklaşık 2 bin 500 rakımda balık üretiyoruz. Onun sağladığı tat, aroma çok daha farklı oluyor. Burada ağırlıklı olarak kafeslerde ve baraj göletlerinde alabalık yetiştiriliyor." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ürettiğimiz alabalıklar porsiyonluk olduktan sonra bir kısmı Türkiye'nin birçok iline büyük bir kısmı da Karadeniz'e gönderiliyor. Yazın yoğun şekilde Karadeniz illerimize balık satıyoruz. Yüksek rakımda üretilen alabalıklar tercih sebebi. Yüksek rakımın balığa kattığı tat ve aroma başka yerde kolay kolay olmaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

Dardanel'den dev yatırım! Yunan rakibi G. Kallimanis SA.'yı 6 milyon euro'ya satın alıyorlar
Dardanel'den dev yatırım! Yunan rakibi G. Kallimanis SA.'yı 6 milyon euro'ya satın alıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma müjdesinden ilk ipucu: Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda doğal gaz keşfedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma müjdesinden ilk ipucu: Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda doğal gaz keşfedildi
Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'ya pahalıya patladı! Turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu
Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'ya pahalıya patladı! Turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Aslı Bekiroğlu Seren Serengil
Spor Gervinho Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizi olmayan Erzurum'da üretilen alabalıklar Karadeniz'de alıcı buluyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 11:23:39. #1.14#

title