Denizi olmayan Adıyaman'da şampiyonluğa kürek çekiyorlar
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Denizi olmayan Adıyaman'da şampiyonluğa kürek çekiyorlar

Denizi olmayan Adıyaman'da şampiyonluğa kürek çekiyorlar
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Spor

Denizi olmayan fakat dünyanın en büyük barajlarından biri olan Atatürk Barajı'na kıyısı bulunan Adıyaman'da 22 genç, Deniz Küreği Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmek için ter döküyor.

Denizi olmayan fakat dünyanın en büyük barajlarından biri olan Atatürk Barajı'na kıyısı bulunan Adıyaman'da 22 genç, Deniz Küreği Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmek için ter döküyor.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde su sporları faaliyeti yapılan tek baraj olan Atatürk Barajı, Adıyamanlı genç kürekçilere antrenman imkanı sağlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 7 yıldır açılan kürek kurslarına katılan gençler, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenecek şampiyonalarda madalya kazanabilmek için antrenman yapıyor.

Özellikle hafta sonları sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan gençler, Atatürk Barajı kıyısında olan ve kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Gazihan Dede mevkisindeki su sporları tesisinde bir araya geliyor.

Burada antrenmanlarına önce ısınma hareketleriyle başlayan gençler, yaklaşık 10 kilometre de barajda kürek çekerek ulusal organizasyonlara hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, AA muhabirine, bölgede su sporları faaliyetlerinin yapıldığı tek ilin Adıyaman olduğunu söyledi.

Kürekçilerin antrenmanlarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Keleş, "Adıyaman 3 tarafı sularla çevrili bir il. Su şehri olarak adlandırabileceğimiz bir coğrafi konuma sahibiz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde su sporları yapılan nadir yerlerden biriyiz. Su sporlarıyla ilgili çalışmalarımız yoğun olarak devam etmektedir. Sporcularımız, Sakarya'da düzenlenecek Deniz Küreği Türkiye Kupası'na hazırlanıyor. Önceki yıllarda Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde eden sporcularımız var. Yine inşallah bu hedefleri büyüterek derece yakalayacağız." diye konuştu.

Keleş, sporcuların kış aylarında da çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, yarışmaya katılacak gençlere başarılar diledi.

Sporculardan Selen Çalgan'ın hedefi milli takım

Sporculardan Selen Çalgan, 6 yıldır kürekle ilgilendiğini söyledi.

Çeşitli yarışmalarda dereceler elde ettiğini anlatan Selen Çalgan, "Sabah antrenmanlarında erken saatlerde suya açılıyoruz, öğlene doğru ise antrenmanlarımızı sonlandırıyoruz. Her sporda olduğu gibi zorluğu var ama sevilecek ve alıştıktan sonra kolay bir spor. Hedefim milli sporcu olmak." ifadelerini kullandı.

Kürek antrenörü Uğur Sever ise 2018 ve 2019'da Türkiye Şampiyonası'nda derece elde ettiklerini anımsattı.

Sporcuların büyük azimle bu spora gönül verdiğini belirten Sever, "Sporcularımız azimli ve özverili bir şekilde çalışıyor. Önümüzde önemli bir organizasyon var. İnşallah derece elde edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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