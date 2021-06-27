Son dakika 3. sayfa: Denizi kirletme tartışması hastanede bitti
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Son dakika 3. sayfa: Denizi kirletme tartışması hastanede bitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Antalya'da denizi kirlettiği için uyardığı 2 kişiyi, kendisini darp ettikleri gerekçesiyle boğazından falçatayla yaralayan şahıs yaşadığı çadırında polis tarafından yakalandı.

Antalya'da denizi kirlettiği için uyardığı 2 kişiyi, kendisini darp ettikleri gerekçesiyle boğazından falçatayla yaralayan şahıs yaşadığı çadırında polis tarafından yakalandı. Yaralı 2 kişinin kendi imkanlarıyla hastaneye gittikleri öğrenildi.

İddiaya göre, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahce Mahallesi'nde falezlerin alt kısmında kurduğu çadırda yaşayan Bekir S. (30) denizi kirlettikleri gerekçesiyle Özcan G. (30) ve Atilla A. (25) ile sabah saatlerinde tartıştı. Tartışmanın ardından saat 20.00 sıralarında Bekir S.'nin bulunduğu yere tekrar gelen Özcan G. ve Atilla A., Bekir S. ile yeniden tartışmaya başladı. Bekir S. yanında bulunan falçata ile Atilla A. ve Özcan G.'yi boğazından yaraladı. Yaralı 2 kişi 30 metrelik falezlerden kendi imkanlarıyla çıkarak hastaneye gitti. Vatandaşların yaralıları görüp ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bekir S. yaşadığı çadırda yakalandı. Bekir S.'nin polise darp edildiğini söylemesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi yapılan Bekir S. ambulans ile önce Atatürk Devlet Hastanesi'ne ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Polis, Bekir S.'nin olay sırasında kullandığı falçatayı önce çadırı ve çantasında aradı ancak bulamadı. Ekiplerin çadır ve çadırın bulunduğu bölgede yaptığı arama da sonuç vermedi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Son dakika 3. sayfa: Denizi kirletme tartışması hastanede bitti
Son dakika 3. sayfa: Denizi kirletme tartışması hastanede bitti
Son dakika 3. sayfa: Denizi kirletme tartışması hastanede bitti
Son dakika 3. sayfa: Denizi kirletme tartışması hastanede bitti
Son dakika 3. sayfa: Denizi kirletme tartışması hastanede bitti
Son dakika 3. sayfa: Denizi kirletme tartışması hastanede bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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