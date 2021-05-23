DENİZİ KİRLETEN GEMİYE 1 MİLYON 566 BİN LİRA CEZA
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DENİZİ KİRLETEN GEMİYE 1 MİLYON 566 BİN LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi deniz kirliliğine neden olan bir gemiye 1 Milyon 566 bin 864 TL para cezası uyguladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi deniz kirliliğine neden olan bir gemiye 1 Milyon 566 bin 864 TL para cezası uyguladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, Antalya Körfezi'nde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe karşı, denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Konyaaltı plajı 29 ve 30 numaralı işletmelerin bulunduğu bölgede, 'deniz yüzeyinde petrol ve zift kirliliği olduğu' ihbarları üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'nün bölgede yaptığı incelemelerde, ihbarın doğruluğu tespit edilerek temizlik çalışmaları ve denetim ekipler tarafından kirlilik kaynağı konusunda detaylı çalışmalar yürütüldü.

GEMİYE PARA CEZASI KESİLDİ

Antalya Limanı Bağlama sahasında bulunan kuru yük gemisi bordosu yüzeyinin petrol/zift ile kaplı olduğu Liman Başkanlığı yetkililerinden gelen bilgi dahilinde tespit edildi. Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri'nde yapılan denetimde, gemi bordosundaki petrol kirliliğini gemi yetkilileri kendi imkanları ile temizlerken deniz kirliliğine sebebiyet verdikleri tespit edildi. Gemiye, 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 566 bin 864 TL idari para cezası uygulanan gemi para ödenene kadar seyrüseferden men edildi.

DENİZLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM

Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü yetkilileri, sorumluluk alanları içerisinde deniz araçlarından kaynaklanan her türlü deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik rutin denetimlerin sürdürüldüğünü açıkladı. Yetkililer, Antalya Körfezi'ni ve denizleri koruma mücadelesinde, gemi donatanlarının, gemi acentalarının ve halkın duyarlılığının önem arz ettiğine dikkat çekti, "Deniz kirliliği şikayetlerinizi Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın 249 52 00 numaralı telefonuna mutlaka iletin" çağrısında bulundu.

DENİZİ KİRLETEN GEMİYE 1 MİLYON 566 BİN LİRA CEZA
DENİZİ KİRLETEN GEMİYE 1 MİLYON 566 BİN LİRA CEZA
DENİZİ KİRLETEN GEMİYE 1 MİLYON 566 BİN LİRA CEZA
DENİZİ KİRLETEN GEMİYE 1 MİLYON 566 BİN LİRA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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