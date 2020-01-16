Denizi izleyen turistleri dalga vurdu
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Denizi izleyen turistleri dalga vurdu

ABD'de sahilde dalgayı izleyen bir grup turist, dalganın kendilerinin bulunduğu alana gelmesi ile bir süre sürüklendi.

16.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:48
Denizi izleyen turistleri dalga vurdu

ABD'de sahilde dalgayı izleyen bir grup , dalganın kendilerinin bulunduğu alana gelmesi ile bir süre sürüklendi.

Amatör bir kamera tarafından kaydedilen olay ABD'nin eyaletinde Cambria kentinin Moonstone Sahili'nde gerçekleşti.

Sahilde denizi izleyen bir grup turist, kendilerinin bulunduğu alana kadar gelen dalgayla sürüklendi. Kısa bir süre sürüklenen turistlerin olaydan yara almadığı ancak çok korktukları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Deniz kenarında yürüyen turistlerdalganın aniden gelmesi

Dalgadan kaçamayan turistlerin denize sürüklenmesi


Kaynak: DHA
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