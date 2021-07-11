Denizi bıraktılar, yol ortasında kavgaya tutuştular
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Denizi bıraktılar, yol ortasında kavgaya tutuştular

Denizi bıraktılar, yol ortasında kavgaya tutuştular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Arnavutköy'de denize girmek için bölgeye gelen iki grup, trafik nedeniyle kavga etti.

İstanbul Arnavutköy'de denize girmek için bölgeye gelen iki grup, trafik nedeniyle kavga etti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavga, jandarmanın gelmesiyle son buldu.

Olay, Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denize girmek ve piknik yapmak için hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar bölgeye akın etti. Kabalık nedeniyle oluşan trafikte tartışma çıktı. Tartışma iki grubun araçlarından inmesiyle kavgaya dönüştü. Deniz şortlarıyla kavga eden gruba, jandarma müdahale etti. Jandarmanın müdahalesiyle ayrılan iki grup, yollarına devam etti. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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