Denize ve falezlere dev Türk bayrakları açıldı, denizde de kortej düzenlendi
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Denize ve falezlere dev Türk bayrakları açıldı, denizde de kortej düzenlendi

Denize ve falezlere dev Türk bayrakları açıldı, denizde de kortej düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen deniz korteji ve açılan dev Türk bayrakları renkli görüntülere sahne oldu.

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen deniz korteji ve açılan dev Türk bayrakları renkli görüntülere sahne oldu.

Antalya'da pandemi koşullarında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı görkemli bir kutlamayla başladı. Tarihi Kaleiçi'nde başlayan kutlama etkinliklerinde Akdeniz Yelken Kulübü'nden gençler yelkenleri ile Akdeniz'in maviliklerine açıldı. Yelken topluluğuna, bayraklarla süslenmiş jet sikiler, kanolar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi botu da eşlik etti. Deniz korteji Kaleiçi'nden başlayıp Konyaaltı Sahili'ne kadar gelirken, su gösterileri de renkli görüntülere sahne oldu. Falezlere ve denize de Akdeniz Üniversitesi öğrencileri tarafından devasa Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açıldı. Oluşan muhteşem görüntüyü vatandaşlar ise kıyı şeritlerden cep telefonlarıyla kaydetti.

"Hepsiyle gurur duyduk"

Etkinliği izleyen vatandaşlardan Didem Koç, "Hepsiyle gurur duyduk. Benim de oğlum, şuan yelkenci ve kortejde yer alıyor. Pandemi nedeniyle biraz farklı geçiyor bu bayram fakat yine de güzel etkinlikler hazırlanmış. Mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek kutluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi. - ANTALYA

Denize ve falezlere dev Türk bayrakları açıldı, denizde de kortej düzenlendi
Denize ve falezlere dev Türk bayrakları açıldı, denizde de kortej düzenlendi
Denize ve falezlere dev Türk bayrakları açıldı, denizde de kortej düzenlendi
Denize ve falezlere dev Türk bayrakları açıldı, denizde de kortej düzenlendi
Denize ve falezlere dev Türk bayrakları açıldı, denizde de kortej düzenlendi
Denize ve falezlere dev Türk bayrakları açıldı, denizde de kortej düzenlendi
Denize ve falezlere dev Türk bayrakları açıldı, denizde de kortej düzenlendi
Denize ve falezlere dev Türk bayrakları açıldı, denizde de kortej düzenlendi
Denize ve falezlere dev Türk bayrakları açıldı, denizde de kortej düzenlendi
Denize ve falezlere dev Türk bayrakları açıldı, denizde de kortej düzenlendi
Denize ve falezlere dev Türk bayrakları açıldı, denizde de kortej düzenlendi
Denize ve falezlere dev Türk bayrakları açıldı, denizde de kortej düzenlendi
Denize ve falezlere dev Türk bayrakları açıldı, denizde de kortej düzenlendi
Denize ve falezlere dev Türk bayrakları açıldı, denizde de kortej düzenlendi
Denize ve falezlere dev Türk bayrakları açıldı, denizde de kortej düzenlendi
Denize ve falezlere dev Türk bayrakları açıldı, denizde de kortej düzenlendi
Denize ve falezlere dev Türk bayrakları açıldı, denizde de kortej düzenlendi
Denize ve falezlere dev Türk bayrakları açıldı, denizde de kortej düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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