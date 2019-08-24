Denize ulaşan çamurlu su limanı ve sahili sarıya boyadı

24.08.2019 17:26

Bartın'da aşırı yağışların ardından ırmağa karışan çamurlu su Bartın Limanı ve İnkumu sahilinin renginin sarıya boyanmasına neden oldu.



Bartın'da aşırı yağışların ardından yükselen Bartın Irmağı denizin renginin değişmesine neden oldu. Özellikle Arıt köyü bölgesinden çamurlu toprağın ırmak suyuna karışması nedeniyle liman bölgesinde deniz suyunun sarıya dönmesine yol açtı. İnkumu sahil bölgesine serinlemek için gelen vatandaşlar ise suyun renginin değişmesine aldırış etmeden tatilin tadını çıkartmaya çalıştı. - BARTIN

Kaynak: İHA