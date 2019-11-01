Denize uçan otomobilde can verdi

01.11.2019 08:54

Bursa'nın Gemlik ilçesinde özel bir liman sahasında denize uçan araçta bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.



Alınan bilgiye göre, özel bir liman sahasında gece geç saatlerde meydana gelen olayda, liman sahası içerisinde Plotaj için servis hizmeti yürüten otomobil bilinmeyen bir nedenle deniz düştü.



Düşme sonrası otomobilde bulunan Emrah A. isimli işçi yüzerek denizden yaralı olarak çıkarken, araçta bulunan 33 yaşındaki Halil Durmuş çıkamadı. Durmuş için kurtarma çalışmaları başlatılırken, 112 acil, itfaiye, polis, sahil güvenlik ve Mudanya Deniz Polisi'ne haber verildi. Durmuş'un cenazesi liman sahasında bulunan plotaj ekibinin dalgıçları tarafından denizden çıkartıldı.



Olayla alakalı soruşturma başlatılırken, savcı incelemesinin ardından Durmuş'un cenazesi önce Gemlik Devlet Hastanesi'ne ardından da kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA